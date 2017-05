LIGA - Le Barça annoncera le nom du successeur de Luis Enrique le 29 mai

Les dirigeants barcelonais préfèrent encore garder le suspense une petite semaine. Il faudra en effet attendre le lundi 29 mai pour connaître le nom du prochain entraîneur du Barça. Luis Enrique qui faisait ses adieux au Camp Nou a reçu un bel hommage de la part du public catalan ce dimanche. Ses joueurs, eux, ont arraché une ultime victoire cette saison en championnat contre Eibar (4-2). Il dirigera son dernier match comme coach du Barça le samedi 27 mai en finale de la Coupe du Roi contre Eibar.

Le président Bartomeu a tenu à remercier Luis Enrique pour ses trois saisons passées à la tête des Blaugrana. L'ancien coach de l'AS Rome a remporté deux titres de champion d'Espagne avec le Barça en 2015 et 2016 ainsi que la Coupe du Roi les mêmes années et la Ligue des champions en 2015.