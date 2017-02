Liga : Le Barça s’impose sur le fil devant Leganés (2-1)

Le Barça n'est pas en crise, mais il est bel et bien malade. Peu inspiré devant le public du Camp Nou, dimanche soir face à Leganés, le club catalan est parvenu à sauver les trois points de la victoire (2-1) suite à un penalty transformé par Lionel Messi à la 90e minute. Obtenu par Neymar, ce penalty a sauvé la très petite soirée des Catalans sur un plan comptable mais pas sur un plan psychologique. Ces derniers, déjà fortement entamés moralement après la gifle reçue par le Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de Ligue des champions (4-0) mardi dernier au Parc des Princes, ont été sifflés par leur public en fin de rencontre.

Tenu en échec par le promu madrilène avant que le duo Neymar-Messi n'intervienne, le FC Barcelone a rendu une copie insipide, proche du néant après le retour des vestiaires, affichant ainsi en mondovision toutes ses carences du moment. Volontaires et solidaires, les joueurs de Leganés ont eux fait plus que tenir tête au géant catalan tout au long de la partie. Cette défaite a eu des allures d'injustice, mais le haut niveau est impitoyable.

Au classement, le FC Barcelone, 51 points au compteur, a repris la 2e place au FC Séville et s'est à nouveau rapproché à une unité du Real Madrid, toujours leader avec deux matches de retard à jouer (contre Valence et le Celta Vigo).

Le Camp Nou a sifflé ses joueurs

En alignant un onze de départ bis avec un trio tricolore en défense (Samuel Umtiti, Jérémy Mathieu dans l’axe et Lucas Digne sur le côté gauche), cinq jours après la déroute en C1, Luis Enrique Martinez n’a pas aidé ses troupes à retrouver de la confiance. Auteurs d’une bonne entame de rencontre, magnifiée par le but de Lionel Messi (4e), le Barça a fait penser quelques minutes durant qu’il allait dérouler face à une victime toute trouvée. Sauf que cela n’a jamais été le cas. Il a même énormément souffert.

Maladroits dans les 20 mètres adverses, fébriles en contre, auteurs de pertes de balle indignes du standing du club, les Barcelonais, méconnaissables, ont tendu le bâton pour se faire battre tout au long de la première heure de jeu. Sauvés par ter Stegen à quatre reprises (17e, 17e, 45e, 55e), ils ont ensuite plié à vingt minutes du terme suite à une énorme bévue de Sergi Roberto, qui a profité au duo Darwin Machis - Unai Lopez, à l’origine directe de l’égalisation (71e).

Incapables de réagir malgré les entrées en jeu tardives d’Andrès Iniesta, Denis Suarez et Jordi Alba, les Blaugrana ont vécu une fin de soirée morose entre leur incapacité à créer du jeu, leur maladresse chronique et les sifflets du Camp Nou, qui ont particulièrement visé André Gomes, incapable d'apporter de l'équilibre dans un rôle de numéro 6 pas adapté à ses qualités. Tout cela avant d’être sauvés par Lionel Messi. Encore une fois, l’Argentin, timide dimanche soir, a sorti sa cape. Mais, conscient de l’état des siens, il n’a pas fêté son but.