LIGA - Même avec un onze de départ remanié, le Barça fait plier Bilbao (3-0)

Le Barça s'en est joliment sorti. Les Blaugrana ont peiné mais ils ont finalement décroché une nette victoire à domicile devant l'Athletic Bilbao ce samedi (3-0). Ils ont pu compter sur les inattendus Paco Alcacer (18e) et Aleix Vidal (67e) ainsi que sur l'inévitable Leo Messi (40e) pour faire trembler les filets adverses dans une rencontre moins évidente que le score peut le laisser penser. Les Barcelonais reviennent ainsi provisoirement à une longueur du leader madrilène qui compte un match en moins et pourrait ne pas jouer dimanche soir.

Luis Enrique avait choisi de largement remanier son équipe pour cette rencontre de championnat entre les duels contre l'Atlético en demi-finale de Coupe du Roi. Le coach catalan a totalement modifié son milieu de terrain et fait confiance à Paco Alcacer en pointe. En manque très clair de repères devant l'intense pressing basque, ses hommes ont souffert et sont passés tout près de la punition devant Raul Garcia qui a trouvé le poteau (3e) et Inaki Williams qui n'a pas cadré sa tête (12e).

L'entraîneur barcelonais avait tout de même aligné Neymar et le Brésilien s'est tout de suite montré très en jambes. Intenable sur son côté gauche, il a parfaitement servi Alcacer pour l'ouverture du score (1-0, 18e). L'ancien Valencian a enfin débloqué son compteur en Liga cette saison. Si Piqué et les siens sont restés en difficulté derrière, Raul Garcia (29e) et Williams (32e) n'ont pas réussi à égaliser. La réussite avait choisi son camp dans cette première période et l'insolent Messi a doublé la mise sur un coup franc excentré très mal négocié par Iraizoz (2-0, 40e). L'Argentin est ainsi devenu le meilleur buteur de l'histoire du club catalan dans cet exercice avec 27 réalisations contre 26 pour le Néerlandais Ronald Koeman.

Une contracture pour Piqué

Dès la reprise, c'est Mascherano qui a remplacé Piqué, victime d'une légère contracture. Averti en première période (23e), le défenseur central de 30 ans s'en était bien sorti juste avant la pause en échappant au penalty pour un tacle hasardeux sur Raul Garcia. Leo Messi a également été sorti à l'heure de jeu et suppléé par Sergio Roberto (63e). Aleix Vidal, lui, est du coup passé en attaque et s'est très vite distingué en s'arrachant pour aller marquer un but que Messi n'aurait pas renié (3-0, 67e). L'ancien Sévillan, longtemps mis de côté, a signé le 100e but de la saison barcelonaise. Face à des Basques dépités, les Blaugrana auraient même pu encore alourdir l'addition mais ils se contenteront amplement de cette victoire négociée avec efficacité.