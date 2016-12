Malaga officialise le départ de l'entraîneur Juande Ramos

L'entraîneur Juande Ramos et Malaga ont mis fin à leur collaboration "d'un commun accord", a annoncé le club 11e du Championnat d'Espagne, mardi.

"Juande Ramos et le club ont trouvé un accord pour mettre fin, de manière amicale, au contrat liant les deux parties cette saison et pour deux saisons supplémentaires", explique un communiqué de la formation présidée par Abdullah Al-Thani, membre de la famille royale du Qatar.

Ramos part une semaine après avoir remis sa démission

La semaine dernière, Abdullah Al-Thani avait remercié Juande Ramos sur son compte Twitter après "sa démission": "Merci beaucoup M. Juande Ramos. J'apprécie votre franchise et je respecte votre décision". Mais il n'y avait eu aucune confirmation du club jusqu'à ce mardi.

Malaga avait notamment été sifflé par ses propres supporters après sa défaite (4-2) à domicile, synonyme d'élimination, en Coupe du Roi, le 20 décembre, devant Cordoba, un club de D2, déjà vainqueur à l'aller 2-0.

Ramos, âgé de 62 ans, effectuait son retour à Malaga après un premier passage en 2004-05. Il avait aussi entraîné le Real Madrid et Tottenham.

"Je suis persuadé que la pression mise sur l'équipe au cours des derniers matches ne nous a pas aidés. Le football est très volatile et en cas de difficultés, les entraîneurs ont tendance à souffrir davantage (que les joueurs). Dans ce cas particulier, j'ai décidé de quitter une situation qui me pose problème et qui ne me satisfait pas", a expliqué Ramos sur son compte Twitter.