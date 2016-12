Manchester United passe à l'offensive pour Griezmann

C'est l'info de la matinée sur la planète mercato ce mercredi. The Sun, repris notamment par As en Espagne, croit savoir que Manchester United a mandaté un agent pour commencer à discuter avec l'Atlético Madrid pour un transfert d'Antoine Griezmann cet été. D'après le tabloïd britannique, l'offre mancunienne pourrait monter à 60 millions de livres, soit 71 millions d'euros.

Pourquoi ça peut être envisageable

José Mourinho souhaite un nouveau profil pour dynamiser son secteur offensif. Il veut notamment un joueur apte à faire la transition entre l'attaque et le milieu de terrain. Et pour le technicien portugais, Antoine Griezmann aurait le profil idéal. L'attaquant français serait en effet un renfort de poids à Manchester United. Et quand les Red Devils veulent un joueur, ils s'en donnent le plus souvent les moyens, grâce à leur puissance financière démesurée. Le transfert de Paul Pogba l'été dernier l'a encore rappelé.

Mais Antoine Griezmann en a-t-il envie ? Le doute plane. Il a d'ailleurs dernièrement répété qu'il était heureux à Madrid. A 25 ans, le meilleur buteur de l'Euro 2016 pourrait cependant être tenté par une nouvelle expérience après trois saisons à l'Atlético et sept saisons en Liga. Surtout si les Colchoneros qui pointent actuellement à la sixième place de la Liga ne se montrent plus à la hauteur de ses ambitions ou si Diego Simeone change de crémerie. Son entente avec Paul Pogba pourrait aussi peser dans la balance.

Pourquoi ça semble compliqué

Antoine Griezmann est devenu la star de l'Atlético Madrid. Et si le club madrilène n'a jamais rechigné à vendre ses stars et a démontré ces dernières saisons sa capacité à trouver des solutions pour les oublier, il faudra se montrer très convaincant pour que l'Atleti lâche sa pépite française. L'été dernier, le club madrilène a d'ailleurs prolongé son contrat en fixant sa clause de départ à 100 millions d'euros. Pour celui qui vient de terminer troisième du dernier Ballon d'Or, Manchester United devra donc sûrement monter à plus de 71 millions d'euros pour faire hésiter l'Atlético.

Surtout, Antoine Griezmann s'éclate en Liga, même s'il connaît une période plus compliquée actuellement (9 matches sans marquer). Auteur d'une saison monstrueuse en 2015-2016 (22 buts en Liga, 7 en Ligue des champions), le natif de Macon est l'une des têtes d'affiche du championnat espagnol. Le style de jeu proposé en Liga lui convient parfaitement. Et pour le moment, il n'a pas de raison de changer d'air. Pour le moment…