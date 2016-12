Marcelo Romero, nouvel entraîneur de Malaga

Romero, 40 ans, "sera de manière indéfinie l'entraîneur de l'équipe première", a indiqué le club dans un communiqué. Il faisait partie de l'équipe technique de Malaga depuis trois saisons et avait même dirigé l'équipe pendant trois matchs en 2015-2016, profitant de suspensions de l'entraîneur d'alors, Javi Gracia, pour un bilan de deux victoires et un nul, a précisé le club. En tant que joueur, Romero a porté le maillot de Malaga pendant six saisons, entre 2001 et 2007, remportant la Coupe Intertoto en 2002.

Avec l'Uruguay, il a notamment participé au Mondial-2002 au Japon et en Corée du Sud. Le départ de Juande Ramos avait été indirectement annoncé le 22 décembre par le président du club Abdullah al-Thani, membre de la famille royale du Qatar, sur Twitter. Le prince l'avait alors remercié pour sa "démission", même si l'entraineur ne l'avait pas présentée, après l'élimination de Malaga en Coupe du Roi (deux défaites 2-0 et 4-2 face à Cordoue (D2)).