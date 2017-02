Mal en point, le Real a fini par mettre le turbo

Le Real Madrid est un véritable miraculé. Poussée dans ses derniers retranchements et menée 2-0 par un excellent Villarreal, pendant une heure, la Casa Blanca est parvenue à renverser la situation et s’imposer sur le score de (2-3) sur la pelouse de l’Estadio de la Ceramica, dimanche, et reprendre les commandes de la Liga au FC Barcelone. Un véritable miracle.

Relancé par le but de la tête de Gareth Bale, marqué après l'heure de jeu (64e), le Real Madrid est finalement parvenu à arracher la victoire grâce aux buts marqués dans les 20 dernières minutes par Cristiano Ronaldo (74e) et Alvaro Morata (83e), dont l’entrée à dix minutes du terme s’est révélée être décisive pour Zinédine Zidane.

En faisant entrer Isco, Zidane a sauvé la soirée du Real

Au-délà de cette remontada inespérée, le Real a surtout affiché un pauvre visage pendant une heure et cela a tout de même quelque chose d'inquiétant avant d'aborder les trois derniers mois de compétition en Liga. Dépassés par le jeu à projection de Villarreal, et incapable de réagir, les hommes de Zinedine Zidane ont fait peine à voir, principalement après le retour des vestiaires où ils ont encaissé les deux premiers buts de la rencontre, marqués par Manu Trigueros (50e) et Cédric Bakambu (56e), en l'espace de six minutes. Solide derrière, maître de l'entrejeu, Villarreal, qui a perdu son gardien Sergio Asenjo (genou) en première période, a affiché son meilleur visage pendant 64 minutes avant d'exploser en vol.

La lumière est venue de Zidane. Obligé de réagir pour éviter le naufrage à venir, quatre jours après avoir grillé un premier joker à Mestalla face à Valence (défaite 2-1), le technicien madrilène a décidé de relancer à nouveau Isco pour donner un coup de fouet à son équipe. Inspiré, l'Andalou a été à l'origine directe de la transformation du Real qui a décidé d'appuyer dans les couloirs pour faire mal à un sous-marin jaune qui a trop reculé après avoir encaissé le but de Gareth Bale (64e).

C'est d'ailleurs l'ancien de Malaga qui a récupéré le ballon au départ de l'action qui a mené au but de la victoire marqué par Alvaro Morata (83e), qui a brillamment remplacé Karim Benzema. Sujet à polémiques, suite à une main de Bruno Soriano jugée volontaire par Gil Manzano, l'arbitre de la rencontre, le penalty de Ronaldo a indirectement décidé du sort du match dans un moment charnière. Invisible ou presque pendant 70 minutes, CR7, a été aussi petit que le Real dimanche. Un Real complètement schizophrène.