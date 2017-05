Pas étonné par les déclarations de Griezmann, le président de l'Atlético Madrid le voit rester

Un départ à Manchester United ? "Possible". Dans sa très commentée intervention sur le plateau du Quotidien, lundi, Antoine Griezmann a évoqué pour la première fois un possible transfert chez les Red Devils, sujet à tant de rumeurs depuis des semaines. "Il y a six chances sur dix que j'y signe", a ainsi lancé l'attaquant colchonero avant de préciser qu'on en saurait plus d'ici deux semaines et qu'il avait aussi "sept chances sur dix" de rester à l'Atlético.

Si "Grizou" a quelques soucis en mathématique, il semble en tout cas maîtriser sa communication parfaitement, lui qui répète depuis des semaines qu'il se sent bien à l'Atlético, mais se dit aussi, depuis lundi, "prêt à partir cet été", expliquant qu'il a désormais envie de "gagner des titres". Une communication déroutante qui est à remettre dans son contexte. Prolongé et revalorisé l'été dernier, jusqu'en 2021, le meilleur buteur rojiblanco négocie depuis plusieurs jours une nouvelle prolongation (jusqu'en 2022 ?) et une nouvelle augmentation salariale. Qu'il ait envie de gagner des titres et pense à un départ n'a rien de surprenant. Qu'il le clame publiquement l'est plus et peut s'interpréter comme un moyen de pression.

"Je ne pense pas que quelqu'un paye la clause de Griezmann"

Une stratégie qui n'émeut guère son président Enrique Cerezo : "La situation, c’est qu’Antoine Griezmann est un joueur de l’Atlético, qui a un contrat de trois ou quatre ans", a-t-il ainsi rappelé dans Team Duga, sur RMC. "Jamais il ne m’a fait part d’une envie de départ. Mais ça ne m’étonne pas qu’il ait fait ces déclarations. Tous les jours depuis des mois, les journalistes lui posent la même question. Je pense qu'il est un peu énervé de répondre à la même question alors que tout le monde connaît la situation."

De là à manipuler les médias en leur disant ce qu'ils veulent entendre ? Peut-être pas non plus. Mais alors que Manchester United a validé mercredi soir son billet pour la prochaine Ligue des champions, grâce à son succès en finale de la Ligue Europa, la question d'un départ estival de l'international français à Manchester n'a en tout cas pas fini d'être posée. En attendant, le président des Colchoneros assure que personne ne lui a proposé les 100 millions d'euros de la clause libératoire de son poulain : "Il n’y a eu aucune approche de Manchester United. Pour l’instant, personne n’est venu nous proposer de payer la clause libératoire. Et je ne pense pas que quelqu’un le fasse." Une dernière phrase qui comporte elle aussi sa part de bluff, Manchester United étant tout à fait capable de débourser une telle somme.