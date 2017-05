Pour mener à bien son mercato, le Barça devrait disposer d'une enveloppe de 135 millions

C'est un refrain bien connu des supporters du FC Barcelone. Chaque année, la presse sportive barcelonaise dévoile à l'aube du mercato d'été le budget dont disposeront les dirigeants du Barça pour faire leurs emplettes. Des chiffres sous forme d'estimations qui peuvent se contester, mais qui ont le mérite de donner une idée des moyens du club catalan. Dans son édition de mercredi, Sport nous apprend ainsi que le Barça disposera d'un budget transferts de 75 millions d'euros cet été. Par les temps qui courent, cela ne permet pas de faire des folies, mais cela semble être déjà une bonne base pour la mission prioritaire que s'est fixé le club blaugrana : recruter un latéral droit de haut niveau.

Désireux aussi d'enrôler un milieu de terrain "type Verratti", ainsi qu'un défenseur central gaucher prometteur voire un joueur polyvalent capable d'évoluer aussi bien au milieu que sur une aile, le Barça compterait sur d'autres sources de revenus pour mener à bien son mercato. Selon Sport, le Barça s'est ainsi fixé l'objectif de vendre pour au moins 60 millions d'euros cet été. Sont notamment concernés Arda Turan, la plus grosse valeur marchande susceptible de partir, et Aleix Vidal. D'autres joueurs disposant d'une cote moins élevée sur le marché, comme Jérémy Mathieu (en fin de contrat en 2018) et Thomas Vermaelen (prêté avec option d'achat de 10 millions d'euros à la Roma, où il ne joue pas) pourraient eux aussi être vendus cet été. Tout comme le jeune attaquant Munir El Haddadi (prêté à Valence) et l'ailier Cristian Tello (prêté à la Fiorentina).

135 millions d'euros pour quatre recrues ?

Avec potentiellement 135 millions d'euros (75 plus 60) pour recruter quatre joueurs, le Barça disposera-t-il d'assez de ressources ? Oui, si le Barça décide de ne pas s'attaquer à des dossiers très onéreux, type Verratti ou Coutinho par exemple. Mundo Deportivo, qui dressait mardi la liste des potentiels successeurs d'Arda Turan, avance en tout cas ce mercredi que le Barça a contacté Vitolo, le polyvalent milieu droit de Séville. Manchester City et l'Atlético Madrid sont également intéressés, ce qui pousserait Séville à n'envisager cette vente qu'en cas de paiement de la clause libératoire de son international espagnol, fixée à 40 millions d'euros. Si le Barça venait à payer une telle somme, il lui resterait 95 millions pour investir sur un latéral droit, un défenseur central et un milieu relayeur.

A titre de comparaison en tout cas, le Barça avait déboursé l'été dernier 122,5 millions d'euros sur six joueurs : André Gomes, Paco Alcacer, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Denis Suarez et Jasper Cillessen. Sans grande réussite, puisqu'à l'exception de l'ancien défenseur de l'OL et en partant du principe que Cillessen avait été recruté pour être la doublure de Ter Stegen, aucune autre recrue de l'été 2016 ne joue régulièrement au Barça pour le moment. Les dirigeants du Barça auront-ils plus de réussite au mercato d'été 2017 ? Ils semblent en tout cas décidés à dépenser plus, sur moins de joueurs.