Real Madrid : blessé, Varane devrait être absent entre 4 et 6 semaines

Coup dur pour Varane et le Real Madrid. Sorti sur blessure mercredi à Mestalla, lors de la défaite 2-1 de la Maison Blanche face à Valence, Raphaël Varane souffre d'une "lésion musculaire de grade 2 dans le biceps fémoral de la jambe gauche" selon un communiqué médical publié par le Real Madrid.

Comme il en a pris l'habitude ces derniers mois, le club merengue ne donne pas d'indication sur la durée d'indisponibilité de son joueur. La presse espagnole s'en charge à sa place et selon AS et Marca, le défenseur central français sera éloigné des terrains entre quatre et six semaines.

Forfait face à Naples... et avec les Bleus ?

Si les médias madrilènes ont vu juste, l'international tricolore ratera le huitième de finale retour de Ligue des Champions à Naples, le 7 mars prochain, et potentiellement aussi les matches de l'équipe de France face au Luxembourg (25 mars, qualification pour le Mondial 2018) et l'Espagne (28 mars, amical). En son absence, Zinedine Zidane devrait relancer Pepe et dispose aussi de Nacho Fernandez comme alternative au Portugais.