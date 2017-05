Simeone: "Oui, je vais rester"

"Oui, je vais rester": l'entraîneur de l'Atletico Madrid Diego Simeone a coupé court dimanche aux rumeurs récurrentes sur son avenir en réaffirmant haut et fort qu'il serait encore aux commandes des "Colchoneros" la saison prochaine pour inaugurer le nouveau stade du club. "Les journalistes me demandent en permanence si je vais rester. Oui, je vais rester. Et vous savez pourquoi ? Je vais rester parce que ce club a de l'avenir, et que l'avenir de ce club, c'est nous", a lancé Simeone en conférence de presse après la victoire contre l'Athletic Bilbao (3-1).

Ce match de la 38e et dernière journée du Championnat d'Espagne était l'ultime rencontre de l'Atletico dans son vieux stade Vicente-Calderon (55.000 places), inauguré en 1966 et promis à la démolition. Le club "colchonero", qui a fini 3e de cette Liga, doit déménager à l'intersaison vers une enceinte neuve bâtie dans l'est de la capitale espagnole, le Wanda Metropolitano (70.000 places).

"Je remercie tous ceux qui sont passés sur ce terrain, les joueurs, les dirigeants. Tous ceux qui ont construit ce club. Pour vous tous, le mot +sentiment+ prend toute sa profondeur. Les autres équipes peuvent avoir plus d'argent et plus de trophées que nous, mais ils ne vont jamais pouvoir égaler les sentiments que vous avez pour l'Atletico", a déclaré le technicien argentin.

Âgé de 47 ans, Simeone avait semblé accuser le coup après la défaite en finale de la Ligue des champions 2016, perdue contre le Real Madrid (1-1 a.p., 5 t.a.b. à 3): l'Argentin avait choisi d'écourter son contrat de 2020 à 2018, geste très inhabituel dans le football. Mais il avait répété ces dernières semaines qu'il comptait être là la saison prochaine pour inaugurer le nouveau stade. Et il a même récemment ouvert la porte à une prolongation de contrat.