Sur fond de course au titre entre le Real Madrid et le Barça, le président de Malaga dérape...

Tout est parti d'une déclaration de Michel, l'ancien entraîneur de l'OM. Aujourd'hui sur le banc de Malaga, il a été interrogé mardi soir sur la dernière journée de Liga qui opposera son équipe actuelle à son club de coeur, le Real Madrid. Une rencontre qui sera peut-être décisive pour le titre puisque le club merengue compte actuellement le même nombre de points que le Barça, avec toutefois un match de plus à jouer que les Barcelonais.

Michel soupçonné de ne pas vouloir gagner contre le Real Madrid...

Invité à évoquer cette rencontre, pour laquelle son équipe n'aura elle plus grand-chose à jouer puisqu'elle est déjà maintenue, Michel a déclaré qu'il préfèrerait que le titre soit déjà scellé : "J'aimerais qu'avant cette dernière journée, tout soit réglé. Je préfèrerais faire la haie d'honneur à mon ancienne équipe que devoir les embêter, mais je suis professionnel" a-t-il confié sur Onda Cero.

"Je suis beaucoup plus madridiste que Valdano" a ensuite ajouté Michel, en référence à Jorge Valdano, ancien joueur et dirigeant du Real Madrid, qui avait battu le club madrilène lors de la dernière journée en 1992 et 1993 à l'époque où il était l'entraîneur de Tenerife, privant ainsi la Maison Blanche du titre. La sortie de Michel n'est évidemment pas passée inaperçue en Catalogne où les médias pro-Barça l'ont rapidement soupçonné de vouloir lâcher le match face au Real Madrid. Ce dont s'est évidemment défendu Michel en déclarant dans la foulée sur les ondes de la Cadena SER qu'il allait tout faire pour gagner ce match.

... le président de Malaga réplique en insultant la Catalogne

Face aux soupçons planant au-dessus de la tête de son entraîneur, le président de Malaga a réagi sur Twitter, à sa manière... Après qu'un supporter du Barça lui ait demandé de battre le Real Madrid, Abdullah Al Thani lui a répondu qu'il allait compter sur l'aide de Dieu pour y parvenir, avant d'ajouter : "La racaille de Catalogne ne sentira pas l'odeur de la Liga après ses mensonges sur Michel."

Un tweet douteux qui a provoqué "l'indignation et le rejet" du FC Barcelone, qui a parlé dans un communiqué "d'atteinte aux principes de fair-play, d'éthique et de légalité de la compétition sportive". Le FC Barcelone a ainsi saisi le "Comité anti-violence du Conseil supérieur du sport" espagnol, ainsi que le "Comité de compétition" de la Fédération espagnole de football et le "Département d'intégrité de la Ligue" espagnole.

Pour conclure, petit rappel du calendrier du FC Barcelone et du Real Madrid en cette fin de saison de Liga.