Theo Hernandez aurait passé sa visite médicale avec le Real Madrid

Theo Hernandez se rapproche du Real Madrid. Selon Marca, mais aussi Mundo Deportivo, le défenseur français de 19 ans a passé ce matin une visite médicale à la clinique Sanitas de La Moraleja, lieu bien connu des joueurs blessés du Real Madrid, mais aussi des recrues du club merengue. Le joueur appartenant à l'Atlético Madrid y aurait passé (avec succès) des examens médicaux en vue d'un transfert estival au Real Madrid.

Le 4 avril dernier, le quotidien Marca annonçait déjà que le natif de Marseille était tombé d'accord avec le Real Madrid. Dans la foulée, la presse catalane assurait que le Barça souhaitait également l'enrôler, lui qui dispose d'une clause libératoire fixée à 24 millions d'euros. Le fait que l'Atlético ait passé depuis plusieurs années un pacte moral de non-agression avec son voisin merengue rendait crédible l'idée que Theo Hernandez signe plutôt en Catalogne.

La fin du pacte entre le Real et l'Atlético

Mais sauf retournement de situation, il n'en sera finalement rien. Auteur d'une saison remarquée à Alavés, où il est prêté et titulaire indiscutable (36 matches cette saison), Theo Hernandez aurait porté son choix sur le Real Madrid, qui aurait l'intention d'annoncer son transfert après la finale de Coupe du Roi du 27 mai prochain entre Alavés et... le FC Barcelone. Selon AS, le Français va signer un contrat de 5 ans en faveur de la Maison Blanche, à raison d'un salaire annuel net de 3,5 millions d'euros la première année, montant qui augmentera progressivement chaque saison.

Au Real Madrid, le petit frère de Lucas Hernandez devrait jouer dans un premier temps les doublures de Marcelo, Fabio Coentrão étant sur le départ. Capable aussi de jouer défenseur central, il pourrait également offrir une solution supplémentaire dans l'axe à Zinedine Zidane, Pepe étant en fin de contrat au 30 juin.