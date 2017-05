Torres honore le Calderon, Villarreal et la Real Sociedad en C3

Qui d'autre que "El Niño" Torres, enfant chéri de l'Atlético, aurait pu célébrer le mieux l'ultime match de l'Atlético Madrid dans leur vieille enceinte des bords du fleuve Manzanares, Vicente-Calderon ? L'avant-centre international espagnol a marqué deux jolis buts en trois minutes (8e, 11e) lors de la victoire des Colchoneros face à Bilbao (3-1), à chaque fois sur des actions initiées par le Français Antoine Griezmann. L'Argentin Angel Correa a clos la marque (89e) après la réduction du score d'Iñaki Williams (71e).

Dans une émouvante atmosphère de fête, Torres a pu embrasser le blason de son Atlético, en passe de déménager l'été prochain vers un nouveau stade flambant neuf de 70 000 places. L'expérimenté attaquant est d'ailleurs passé tout près du triplé après avoir dribblé le gardien, mais l'action a été annulée pour un hors-jeu de Griezmann (57e). Au terme de cette rencontre, il restera des masses de souvenirs aux 55 000 spectateurs présents dans les gradins de l'antique stade Calderon, inauguré en 1966 et promis à la démolition. Et les tribunes devraient vibrer une dernière fois samedi prochain pour le tout dernier match officiel programmé sur cette pelouse, la finale de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et Alaves.

Scénario fou à Vigo

Indépendamment de ce résultat, l'Atletico (3e, 78 pts) était déjà assuré de finir à la 3e place, directement qualificative pour la Ligue des champions, derrière les deux grands rivaux Real Madrid et FC Barcelone, à la lutte pour le titre dimanche soir. Mais la victoire des Colchoneros joué un mauvais tour à l'Athletic (7e, 63 pts), qui a perdu in extremis sa sixième place, qualificative pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League.

La Real Sociedad (6e, 64 pts) en a profité puisque le club, grand rival de Bilbao au Pays basque, a arraché le nul à Vigo (2-2) dans un scénario fou: mené 1-0 après un penalty de Iago Aspas (54e), puis 2-1 après un but d'Andrew Hjulsager (90e), l'équipe de Saint-Sébastien a égalisé par Mikel Oyarzabal (82e) puis Juanmi (90e+4) au bout du suspense. L'Athletic Bilbao, dont l'entraîneur Ernesto Valverde est pressenti pour devenir le nouvel entraîneur du Barça, doit désormais espérer une victoire du club catalan en Coupe du Roi pour récupérer un strapontin vers la Ligue Europa.

Villarreal (5e, 67 pts) disputera pour sa part la phase de groupes de la C3 après avoir assuré sa cinquième place avec une victoire 3-1 à Valence grâce à Roberto Soldado (1re), Manu Trigueros (58e) et Nicola Sansone (88e). Le Portugais Nani avait entretemps égalisé (54e). Pour Valence (12e, 46 pts), c'est une saison noire qui s'achève par une ultime défaite à Mestalla, mais le club a fait appel pour la saison prochaine à Marcelino, ex-entraîneur de Villarreal, avec l'envie de retrouver les sommets.