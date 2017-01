Transferts : Entre Lionel Messi et le Barça, les discussions avancent doucement mais sûrement

C'est un sujet qui agite la Catalogne et toute la planète football. Mais peut-être plus pour très longtemps. Les négociations pour la prolongation du contrat de Lionel messi, qui expire en juin 2018, au FC Barcelone, "progressent bien", a en effet estimé mardi Robert Fernandez, le directeur sportif du club catalan. "Il y a de nombreuses rumeurs et des gens qui veulent envenimer la situation, mais nous avons travaillé pour ça depuis longtemps et nous sommes calmes", a déclaré le dirigeant à la radio catalane Rac1. "Je suis très calme en ce qui concerne Andres (Iniesta), Ivan (Rakitic) et Marc (André ter Stegen), et Leo. Je suis totalement convaincu que ces quatre joueurs vont poursuivre leur carrière à Barcelone", a-t-il précisé.

Il y a dix jours, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, avait déjà appelé au calme après des déclarations contradictoires au sein du club sur cette question. Le directeur général du club, Oscar Grau, avait affirmé que la prolongation de sa star argentine se ferait "avec bon sens" et en respectant le cadre budgétaire du club, tandis que l'avant-centre Luis Suarez prétendait lui que cette prolongation devait se faire à tout prix. "Nous voulons que le meilleur joueur de l'histoire et du monde du football reste au club. Il joue chez nous et il doit prendre sa retraite ici", avait poursuivi le président. "Quand il s'agit de Leo Messi, on fait toujours les efforts et le travail nécessaires".

Messi, qui aura 30 ans au mois de juin, est toujours au sommet de son art, avec 28 buts pour le Barça en 26 matches. Le quadruple Ballon d'Or a rejoint le FC Barcelone à l'adolescence et a effectué l'intégralité de sa carrière jusqu'à présent sous le maillot blaugrana, remportant notamment quatre Ligues des champions (2006, 2009, 2011, 2015).