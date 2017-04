Un doublé express de Gameiro et l’Atlético déroule

L'Atlético Madrid n'a pas fait de détail ! Les Colchoneros, qui menaient 3-0 après 18 minutes de jeu, se sont imposés 5-0 sur le terrain de Las Palmas, lors de la 35e journée de Liga. Grâce à ce large succès, les hommes de Diego Simeone confortent leur troisième place. Ils comptent 3 points d'avance sur le FC Séville, qui se déplace lundi soir à Malaga.

Début de match historique pour l'Atlético

"Marquer vite pour se rendre le match facile", vous connaissez ? L'expression paraît un peu "cliché"... mais elle n'est pas dénuée de sens. L'Atlético Madrid en a fait la démonstration samedi. Les Colchoneros ont frappé dès la 2e minute de jeu, par Gameiro (1-0), parfaitement servi par Saul Niguez. Le même Saul Niguez a doublé la mise, de la tête sur un corner de Koke (2-0, 17e), avant que Gameiro ne signe son deuxième but du soir, son douzième de la saison en Liga (3-0, 18e). Avec trois buts en moins de vingt minutes, l'Atlético venait de réussir son meilleur début de match depuis 60 ans en championnat.

La réaction de Las Palmas a été très timide. Kevin-Prince Boateng a tenté sa chance à plusieurs reprises (28e et 39e notamment), mais il a toujours été contré. De son côté, Jesé a été très bien muselé (carton jaune pour simulation à la 34e). Avant même la fin du premier acte, l'Atlético s'est permis le luxe de gérer dans l'optique de ses prochains matches.

Le bon coaching de Simeone

En début de deuxième période, Gameiro est passé à deux doigts du triplé, trouvant le poteau suite à un bon centre de Griezmann (48e). Le rythme n'a ensuite pas cessé de chuter, les joueurs de Las Palmas semblant résignés. L'exclusion de Kevin-Prince Boateng (65e), pour un deuxième carton jaune (coude en avant sur Gimenez après un premier jeu dangereux en début de match) a symbolisé la frustration des joueurs locaux.

Diego Simeone a profité de ce contexte pour faire tourner son effectif. Il a fait entrer Torres à la place de Gameiro (58e), a remplacé Gimenez par Thomas Partey (66e) et Griezmann (peu en réussite ce soir) par Correa (72e). Résultat ? Partey, servi par Correa (4-0, 72e) et Torres, sur un superbe centre de Filipe Luis (5-0, 90e+1) ont donné une plus grande ampleur à la victoire de l'Atlético. Mardi, les Colchoneros affronteront le Real Madrid à Bernabeu, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Ils ont parfaitement préparé ce grand rendez-vous.