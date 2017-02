VIDEO - Victime d'une vilaine blessure, Vidal va manquer le reste de la saison

Attention, âmes sensibles s’abstenir. A trois jours de son déplacement à Paris, le Barça a perdu Aleix Vidal pour le reste de la saison. La faute à un tacle non-maîtrisé du Français Théo Hernandez, qui s’est excusé par la suite. "Je lui demande pardon", a dit le jeune défenseur français (19 ans) au micro de la chaîne beIN Sports Espagne. "Je voulais le ballon mais il avait le pied d'appui posé au sol. Maintenant je vais aller voir comment il va."

Alors que , le jeune arrière-gauche a été au duel de manière un peu musclée face au latéral droit du Barça. La cheville droite de l’Espagnol n’a pas résisté. Après le contact, le joueur s’est rendu compte de la gravité de sa blessure et a passé un long moment allongé sur la pelouse. "Il est évident que c'est grave mais il faut attendre ce que diront les médecins. Ce n'est rien de bon, c'est clair", avait déploré Luis Enrique en conférence de presse. Les résultats ont vite confirmé ses craintes. "Aleix Vidal souffre d'une luxation de la cheville droite qui a nécessité une réduction chirurgicale dans un hôpital de Vitoria. La durée d'indisponibilité estimée est d'environ cinq mois", a écrit Barcelone dans un communiqué.

Un gros coup dur pour le Barça qui perd l’un de ses hommes forts des dernières semaines et le seul latéral droit de métier de son effectif. Après avoir mis du temps à s’imposer, l’ancien de Grenade avait gagné ses galons de titulaire sous Luis Enrique, aux dépens de Sergi Roberto. C’est donc le milieu de terrain de formation qui devrait être aligné mardi au Parc des Princes. Au PSG et à Draxler d’en profiter. "Je suis contrarié par la blessure d'Aleix, par la manière dont cela s'est produit et pour ce que cela implique pour lui", a regretté Luis Enrique. "Tous les joueurs ont actuellement le même sentiment, même ceux d'Alaves, au vu de la blessure grave d'un collègue. C'est un moment désagréable pour lui, sa famille, tout le monde. Il faut le soutenir et penser au fait qu'il va se rétablir rapidement, qu'il est entre de bonnes mains", a-t-il conclu.