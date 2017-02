Zinédine Zidane : Karim Benzema "attend les Bleus depuis très longtemps"

Zinédine Zidane est décidément le meilleur représentant de Karim Benzema. L'entraîneur du Real Madrid s'est une nouvelle fois chargé d'envoyer un message à la France et son ami Didiier Deschamps. "C'est le meilleur joueur français. Karim attend ça depuis très longtemps, parce qu'il a envie de jouer avec l'équipe de France. Ca peut être un plus pour lui, c'est sûr", a déclaré Zizou en conférence de presse en réaction aux propos du président de la FFF Noël Le Graët.

Ce dernier a estimé vendredi que l'attaquant, mis en examen dans l'affaire de la sex-tape impliquant son ex-coéquipier en sélection Mathieu Valbuena, allait revenir "un jour" en sélection "s'il continu(ait) à bien jouer". Pour Zidane, le retour de Benzema pourrait être bénéfique aux Bleus qui ont atteint sans lui la finale de l'Euro 2016 à domicile, perdue face au Portugal (1-0 a.p.). "Le fait que la porte soit ouverte pour lui en équipe de France, c'est bien", a estimé le technicien, meneur de jeu des Bleus champions du monde en 1998.

Dans l'affaire dite de la sex-tape, le buteur de 29 ans a été mis en examen pour tentative de chantage, complicité et participation à une association de malfaiteurs. Il est soupçonné d'avoir fait pression sur Valbuena pour qu'il paie en échange de la non-diffusion de cette vidéo. Benzema a été privé d'Euro 2016 par la FFF au nom de "l'exemplarité" et de "la préservation du groupe". La dernière de ses 81 sélections (27 buts) remonte à octobre 2015. Il vit sous l'épée de Damoclès d'un possible procès, alors que se profile la Coupe du monde l'année prochaine en Russie (14 juin-15 juillet 2018).

Didier Deschamps, lui, martèle qu'il fait ses choix "pour le bien de l'équipe de France". En l'absence de Benzema, les Bleus ont bénéficié de l'émergence d'Antoine Griezmann, meilleur joueur et meilleur buteur de l'Euro (6 réalisations), et 3e au Ballon d'Or 2016 derrière les monstres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.