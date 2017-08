Attentat de Barcelone : minute de silence pour les clubs de la Liga

Au moins treize personnes ont été tuées et plus de cinquante blessées après qu'un conducteur a délibérément foncé dans la foule en plein après-midi sur l'avenue la plus touristique de Barcelone. L'attentat a été revendiqué jeudi soir par le groupe Etat islamique.

Tous les clubs de la ligue de première et seconde division "rendront hommages aux victimes et à leurs proches", selon un communiqué des instances professionnelles. "La Ligue a sollicité la Fédération en ce sens", ajoute le texte. Auparavant, le FC Barcelone avait annoncé que ses joueurs porteront "un brassard noir lors de toutes les rencontres" programmées en fin de semaine.