Busquets sur l'après-Neymar : "Il faut recruter, c'est devenu évident"

Des mots sur les maux. Le FC Barcelone "a perdu au niveau offensif" avec le départ de Neymar au Paris SG et "il faut recruter" d'ici la fin du mercato le 31 août, a estimé mardi le milieu barcelonais Sergio Busquets, l'un des capitaines de l'effectif. "Il faut recruter, il est clair que c'est devenu évident", a lancé Busquets en conférence de presse à la veille du match retour de la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid (23h00 locales, 21h00 GMT).

A l'aller dimanche, le Barça s'est incliné 3-1 à domicile face à son rival merengue, ce qui a accentué la pression sur la direction du club, ébranlée par le transfert inopiné de Neymar au PSG pour un montant record de 222 M EUR.

"Il n'y a qu'un seul Neymar et il n'est plus avec nous. Nous devons aller de l'avant et essayer de nous renforcer. D'abord à son poste, parce qu'il est parti et qu'il créait du danger, qu'il marquait beaucoup de buts. Il est clair que c'est une priorité, mais c'est vrai à tous les postes. Plus on verra arriver de nouveaux joueurs de qualité, mieux ce sera", a souligné Busquets. "Il est clair qu'avec le départ de Neymar, l'équipe a perdu au niveau offensif", a-t-il ajouté. "Chaque année, le football exige de se réinventer. Tous les joueurs qui viendront seront les bienvenus. Nous avons besoin de joueurs offensifs après le départ de Neymar."

Lundi, le Barça a enregistré son premier renfort depuis le transfert du Brésilien avec l'arrivée d'un de ses partenaires de sélection, le milieu international Paulinho, recruté pour 40 M EUR.Mais ce joueur solide et travailleur, âgé de 29 ans, semble ne pas vraiment faire rêver les "socios" (supporters-actionnaires) du club, qui espèrent plutôt le recrutement du milieu brésilien Philippe Coutinho (Liverpool) et de l'ailier français Ousmane Dembélé (Dortmund).

Pour sa part, Sergio Busquets a défendu le choix de recruter Paulinho, rappelant avoir notamment joué contre lui en sélection espagnole. "C'est une très bonne recrue, un profil différent de ce que nous avons déjà", a-t-il fait valoir. "Nous l'accueillerons les bras ouverts. La concurrence est une bonne chose pour tout l'effectif."