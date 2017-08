Le Barça face au risque du déclin de son empire

Ce n'est qu'une impression. Pas encore un constat. Mais le spectre du déclin pointe le bout de son nez en Catalogne. Les deux premiers matches du FC Barcelone pour cette saison 2017-2018 ont laissé un goût amer dans la bouche de nombreux supporters blaugrana. Les deux claques reçues face au Real Madrid (1-3 à l'aller et 2-0 au retour) donnent l'impression que l'équipe catalane ne tourne plus très rond. Et que la saison pourrait être marquée du sceau de la déception si rien ne se passe dans les prochains jours.

Le dernier exercice a été déjà loin des attentes. La petite Copa del Rey rapportée n'a pas effacé les échecs en Liga et en Ligue des champions. Et l’été vient d’être marqué par le départ tonitruant de Neymar. Pour la première fois depuis bien des années, le Barça semble dans le creux de la vague. Notamment quand on le compare avec son rival éternel, le Real Madrid. "C'est la première fois que je sens le Real au-dessus de nous", a d'ailleurs glissé Piqué après le match retour en Supercoupe d'Espagne, jeudi soir. Une déclaration pas anodine.

Vidéo - Piqué : "C'est la première fois que je sens le Real au-dessus de nous" 00:24

Mais si les doubles champions d'Europe en titre semblent au sommet de leur art, c'est ce que montre le FC Barcelone qui a de quoi inquiéter les socios catalans. Sur la pelouse de Bernabeu, le Barça a affiché un visage bien loin de celui qui a longtemps fait son succès. Alors que leur nouvel entraîneur, Ernesto Valverde, avait changé de tactique pour renforcer son entrejeu et sa défense, les Blaugrana ont manqué de capacité d'accélération. De connexion entre les lignes. Devant, Luis Suarez et Lionel Messi n'ont pas trouvé les joueurs pour combiner. En gros, la "patte Barça" n'était pas là. Et l'absence de Neymar a encore un peu plus sauté aux yeux.

Ce triste bilan vient renforcer l'impression laissée par la dernière saison. Alors que certains cadres sont sur le déclin (Sergio Busquets, Andres Iniesta…), que certains départs n'ont pas été compensés (Dani Alves), le FC Barcelone n'arrive pas à renouveler son effectif. Les dernières recrues n'ont pas vraiment convaincu (Denis Suarez, Paco Alcacer, André Gomes…), et la MSN a longtemps été l'arbre qui cache la forêt. Son explosion met finalement en lumière les failles barcelonaises.

" Il faut recruter, c'est devenu évident. "

Le point positif, c'est que tout le monde semble bien conscient de cette situation en Catalogne. Sergio Busquets, l'un des capitaines de l'effectif, n'y a ainsi pas été par quatre chemins et réclame des renforts. "Il est clair qu'avec le départ de Neymar, l'équipe a perdu au niveau offensif", a-t-il glissé avant de lancer : "Il faut recruter, c'est devenu évident. Chaque année, le football exige de se réinventer. Tous les joueurs qui viendront seront les bienvenus. Nous avons besoin de joueurs offensifs après le départ de Neymar." Valverde a tracé le même sillon. "Nous avons une bonne équipe et peut-être que si des joueurs arrivent, on peut retrouver notre équilibre", a avoué l'entraîneur catalan.

Le message peut difficilement être plus clair. Les joueurs barcelonais veulent des renforts. Le départ de Neymar a laissé un vide trop conséquent pour être comblé en piochant dans l'effectif actuel. Si on se fie à la presse barcelonaise, les dirigeants catalans ont visiblement entendu l’appel de leurs protégés. Après l'arrivée de Paulinho pour renforcer l'entrejeu, le Barça va ainsi tout faire pour attirer Philippe Coutinho (Liverpool) et Ousmane Dembélé (Dortmund). Deux joueurs aptes à redynamiser le jeu du Barça ? Ils en ont le profil mais il faut encore convaincre leur club de les lâcher. Ce n'est pas gagné. Une autre mission pour les dirigeants catalans, qui sont attendus au tournant après avoir empoché les 222 millions du transfert de Neymar. Ils ont tout intérêt à la réussir. Sinon, le déclin pourrait devenir un état de fait pour cette équipe qui a tant fait rêver.