Le FC Barcelone s'impose contre le Betis Séville (2-0)

Le FC Barcelone a réussi à faire abstraction du contexte. Trois jours après les attentats qui ont touché la ville et la Catalogne, le Camp Nou a rendu hommage aux victimes. Et après cette minute émouvante, les joueurs barcelonais, qui portaient un brassard noir, signe de deuil, et un maillot commémoratif comportant dans le dos le mot "Barcelona" en lieu et place de leur nom de famille, ont su répondre aux attentes sportives. Pour cette première journée de la Liga, ils ont battu le Betis Séville (2-0).

Ce match était forcément compliqué à aborder pour Samuel Umtiti and co. Si l'atmosphère est lourde en Catalogne avec les attentats, le FC Barcelone était aussi attendu après les deux claques reçues face au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. Et pour ne rien arranger, les Catalans, qui doivent apprendre à vivre sans Neymar, étaient privés de Luis Suarez, blessé. Mais ils ont fait face. Sans briller, tout en se rassurant un peu.

Messi a tenté, Deulofeu s'est mis en évidence

Face à la modeste équipe du Betis Séville, le FC Barcelone a souvent ronronné. Orphelin de Suarez et Neymar, Lionel Messi a tenté de faire la différence sur quelques accélérations, notamment en première période. Et surtout sur coup franc. Mais la Pulga a trouvé trois fois le poteau (35e, 59e, 81e). Impliqué sur le premier but, l'Argentin a vu Deulofeu, qui l'accompagnait devant avec Paco Alcacer, répondre aux attentes.

L'ancien d'Everton a d'abord vu un de ces centres être détourné par une défenseur dans le but (1-0, 36e). Quelques secondes plus tard, et après un tacle parfait de Mascherano dans sa surface, Deulofeu a offert le deuxième but à Sergio Roberto (2-0, 38e). Le FC Barcelone, qui n'a pas tremblé, tient sa première victoire de la saison. C'est déjà ça de pris.