Le Real Madrid réussit ses débuts en allant battre La Corogne (0-3)

Zinédine Zidane peut être définitivement rassuré, son équipe est fin prête pour tout casser d'entrée cette saison. Sur la lancée de ses succès en Supercoupe d'Europe contre Manchester et en Supercoupe d'Espagne face à Barcelone, le Real a démarré son championnat par une victoire très sereine sur la pelouse du Deportivo La Corogne (0-3). Les Madrilènes ont fait le break avant même la demi-heure de jeu grâce à Gareth Bale (20e) et Casemiro (26e) et Toni Kroos a corsé l'addition en seconde période (62e). Un troisième but qui permet au champion d'Espagne de prendre provisoirement la tête de la Liga.

Même sans Cristiano Ronaldo ni son homme en forme Marcos Asensio, remplaçant, les fondations de la Maison Blanche demeurent bien solides. Face au seizième du dernier championnat, pas armé pour jouer dans la même cour, Zidane a testé avec succès un 4-4-2 avec Karim Benzema et Gareth Bale en pointe. Le Français est passeur décisif heureux pour le Gallois pour l'ouverture du score du Real (20e), et les deux hommes sont impliqués sur la dernière réalisation de Toni Kroos (62e), servi en retrait sur un plateau par Bale. Plutôt une réussite donc.

L'expulsion de Ramos, le point noir d'une soirée quasi-parfaite pour Madrid

C'est avant le premier but de Bale et après le dernier de Kroos que le Depor s'est créé ses meilleures occasions. Le Roumain Florin Andone a raté deux duels face à Navas (6e, 8e) et un penalty (89e) et Guilherme a touché la barre (64e). Entre, les Galiciens ont essentiellement couru après le ballon et subi sans surprise les qualités techniques d'Isco and co. Le but de Casemiro en est une belle illustration puisqu'il est intervenu à l'issue d'une séquence à 44 passes.

Tous les éléments étaient donc réunis pour offrir à Zidane et son staff une première nuit de Liga des plus paisibles. Mais M.Gonzales Gonzales en a décidé autrement et ne réconciliera pas l'ancien meneur de jeu des Bleus avec les arbitres en ce début de saison. L'homme au sifflet a en effet dégainé un deuxième jaune sévère à son capitaine Sergio Ramos - le premier, plus justifié, a sanctionné une altercation avec Fabien Schär (54e) - pour un duel aérien jugé déloyal avec Borja Valle. D'autant plus frustrant qu'il ne restait plus que quelques secondes à jouer dans les arrêts de jeu (90e+2). Le défenseur de la Roja manquera au minimum le prochain match contre Valence, mais le Real a montré qu'il savait faire même avec des absents de marque.