Mercato : Après Ousmane Dembélé, le Barça surveille aussi Thomas Lemar pour remplacer Neymar

Le temps est compté à Barcelone. Après le feuilleton Neymar qui s'est éternisé durant plus de deux semaines, le club catalan n'a plus de temps à perdre sur le marché des transferts pour renforcer son effectif alors que la reprise de la Liga se profile le 20 août. Qui viendra compléter le duo Lionel Messi-Luis Suarez ? Du côté du Camp Nou, plusieurs noms circulent et certains reviennent avec insistance, ceux d'Ousmane Dembélé et de Philippe Coutinho, pour lesquels le Barça devrait piocher abondamment dans la manne financière générée par le paiement de la clause libératoire de Neymar (222 millions d'euros). Les valeurs du Français et du Brésilien étant estimées à 100 millions d'euros, chacun.

Arsenal, Liverpool, City, les autres courtisants

Mais les Blaugrana pourraient aussi trouver leur bonheur avec une piste moins onéreuse nommée Thomas Lemar (21 ans). Selon L'Equipe, l'intérêt du vice-champion d'Espagne pour l'international français est concret et il l'a matérialisé en se positionnant concrètement. Mais Vadim Vasilyev, le vice-président de Monaco, n'entend toujours pas céder son joueur. Surtout après avoir déjà perdu Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko, Nabil Dirar, Bernardo Silva et Valère Germain cet été. Un départ de Lemar remettrait encore un peu plus en cause la compétitivité du champion de France.

Forcément, l'ancien Caennais n'est lui pas insensible à cet intérêt alors que le Barça était venu aux renseignements il y a quelques semaines. Sa très belle saison dernière - ponctuée par le titre en Ligue 1 et une demi-finale de Ligue des champions - a aussi tapé dans l'œil d'autres grands clubs européens. Arsenal, Liverpool et Manchester City se sont aussi positionnés sur le Guadeloupéen, sous contrat avec l'ASM jusqu'en juin 2020. Le club londonien a déjà transmis trois offres, dont la troisième à 50 millions d'euros. Mais le possible départ de Coutinho et son coût pourrait créer un effet domino et placer les Reds en position de force dans ce dossier.