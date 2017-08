TRANSFERTS - En attendant une plus grosse pointure, le FC Barcelone devrait s'offrir Paulinho

Le milieu international brésilien Paulinho (29 ans), qui évolue en Chine au Guangzhou Evergrande, serait proche de rejoindre le FC Barcelone pour environ 40 millions d'euros, rapportent samedi plusieurs médias espagnols. "Le transfert du milieu de terrain brésilien est très proche", a rapporté la radio catalane Rac1, citant des sources proches du joueur.

Selon le quotidien barcelonais Sport, le Barça et Guangzhou auraient trouvé un accord autour d'un montant proche de la clause libératoire de l'ancien joueur de Tottenham (40 millions d'euros). Le journal sportif Mundo Deportivo rapporte de son côté que Paulinho prévoirait de se rendre en Catalogne lundi pour s'engager avec le club catalan.

Paulinho, milieu de terrain puissant et travailleur (1,82 m, 71 kg), compte une quarantaine de sélections en équipe du Brésil. Il a d'ailleurs été retenu par le sélectionneur Tite pour les matches contre l'Equateur le 31 août et la Colombie le 5 septembre en éliminatoires pour le Mondial 2018. Paulinho avait rejoint Guangzhou en 2015 en provenance de Tottenham, à l'époque pour 14 millions d'euros. Ce recrutement, s'il se confirme, serait le troisième pour le Barça cet été après le retour de l'ailier catalan Gerard Deulofeu et l'arrivée du latéral portugais Nelson Semedo.

Première recrue post-Neymar

Surtout, ce serait le premier renfort enregistré par le Barça depuis le coup de tonnerre du départ de l'attaquant brésilien Neymar, transféré au Paris SG pour un montant record de 222 millions d'euros la semaine dernière. Le club catalan a aussi montré des signes d'intérêt pour l'ailier français de Dortmund, Ousmane Dembélé, ou le milieu brésilien Philippe Coutinho (Liverpool), mais se heurte dans ces deux dossiers aux réticences de leurs clubs respectifs.

Si Paulinho est un milieu travailleur et bon dans les deux surfaces, il n'a pas forcément le profil susceptible de remplacer Neymar ou de faire rêver les "socios" (supporters-actionnaires) du club. En outre, son niveau de jeu peut susciter des interrogations après deux années en Chine, dans un championnat jugé moins éprouvant que les compétitions européennes. Le Barça dispute ce dimanche son premier match officiel de la saison avec la réception du Real Madrid en match aller de la Supercoupe d'Espagne (22h00).