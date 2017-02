LIGUE 1 - En 2017, rien ne va plus pour Nice

Vincent Koziello nous l’avouait dans son dernier carnet de bord : "C'est quasiment obligatoire que cette deuxième partie va être plus compliquée pour nous puisque la première a été exceptionnelle." Le milieu de terrain niçois n’a pas tort et un zoom rapide sur les statistiques des Aiglons en 2017 dessine une nette baisse de forme. Les champions d’automne ne présentent que le 11e bilan de L1 depuis la reprise des hostilités en janvier et ce n’est pas tout à fait un hasard si Nice a perdu cinq points sur l’AS Monaco et le PSG. En 2017, les hommes de Lucien Favre, longtemps fragilisés par les absences de Belhanda ou Seri, ont pris quasiment deux fois moins de points par rapport à la période qui les avait installés sur le trône de la L1. Fatalement, la dégringolade est manifeste.

Infographie : Clovis MUSEUX