LIGUE 1 - Koziello : " L'idée d'un départ ne m'a jamais traversé l'esprit"

Je vis bien ce début d'année, je retrouve du temps de jeu. Ça me fait plaisir. J'ai toujours été bien ma tête et fait les efforts pour progresser. Je sens que ça s'améliore dans mon jeu grâce aux conseils du staff. Pour mon retour dans l’équipe de départ, j'ai joué mon foot en essayant de mettre en place ce qu'on me demandait. J'ai changé des petits détails notamment par rapport à mon placement. Le staff m'a demandé de me mettre un peu plus dans les lignes pour enchainer plus vite vers l'avant. C'est excitant parce que je me sens progresser.

Vincent Koziello avec Lucien FavrePanoramic

Après, bien sûr, fin 2016 j'avais envie de jouer le week-end. Mais je suis toujours venu à l'entraînement avec le sourire. Rien n'a changé dans mon quotidien. J'avais envie de progresser pour retrouver du temps de jeu. Je n'ai jamais été abattu. Ça fait partie de la vie d'un footballeur de haut niveau. Je suis un privilégié de la vie, il ne faut jamais l'oublier. Je ne suis pas à plaindre même quand je jouais peu. J'ai toujours gardé le sourire. L'idée d'un départ ne m'a jamais traversé l'esprit. Je suis dans une équipe où je joue des matches malgré tout. Et puis, on est premiers ou deuxièmes du classement et j'adore ce groupe. Si j'avais atteint mes limites ici, j'aurais songé à un départ mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Je n'ai lu que des bêtises dans la presse. Je n'ai jamais eu de contact avec les équipes qui ont été citées par les médias.

Alors certes, on n'a toujours pas gagné en 2017 mais on n'a pas perdu non plus. On a beaucoup d'absents, un onze qui a changé. Mais je ne me fais pas de souci. On a super état d'esprit. On a eu un coup de mou mais on va se rattraper, pas d'inquiétude. C'est quasiment obligatoire que cette deuxième partie va être plus compliquée puisque la première a été exceptionnelle. Paris, Monaco et Lyon, ce sont d'énormes écuries. Mais le club progresse, on est toujours dans la lutte. Ne vous inquiétez pas : la dynamique n'est pas cassée. On est tous concentrés. Il n'y a pas d'affolement. On sait déjà que la saison sera très belle.

Guingamp, c'est un match important. On a envie de le gagner pour reprendre les points qu'on a perdus. Ca va très vite devant. Ce serait tellement excitant d'aller à Monaco en ayant la possibilité de repasser devant eux. C'est un vrai challenge et on se prend au jeu. Pour dimanche, ce sera hyper important de sentir la ville derrière nous. Le club met tout en œuvre pour avoir le maximum de monde au stade. Ce dimanche, les enfants sont invités et c'est important pour nous, joueurs. Le foot, c'est un spectacle. La tribune, les animations, c'est essentiel. Si je peux passer un message : venez nombreux dimanche, on ne va pas vous décevoir.