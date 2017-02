LIGUE 1 - Les dix jours qui ont mené l'OL au bord de la crise de nerfs

Fin janvier, Lyon visait encore le titre. Dix jours plus tard, il est au bord d'une nouvelle crise. Entre-temps ? Trois défaites consécutives, une communication pas toujours très bien maîtrisée et un derby en forme de fiasco majeur. La réception de Nancy ce mercredi a pris une toute autre allure. Une nouvelle contre-performance plongerait l'OL dans la crise et rendrait la position de Bruno Genesio intenable.

26 janvier : "Le titre ? Il faut y croire"

L'OL nage en pleine euphorie. La victoire convaincante face à l'OM en L1 (3-1) conjuguée au mercato offensif donnent des ailes à Bruno Genesio : "Le titre ? Il faut y croire et je pense que c'est notre devoir à l'OL d'avoir des ambitions lucides mais élevées."

Le problème : L'embellie reste très fragile. Sept jours avant sa victoire face à l'OM, Lyon a pris le bouillon à Caen (3-2). Même après son succès face aux Phocéens, l'OL accuse 11 points de retard sur le leader monégasque (avec un match en retard). La communication de Bruno Genesio est très risquée car elle se retournera contre lui au prochain faux-pas. Celui-ci interviendra deux jours plus tard.

28 janvier : La rechute face à Lille (1-2)

Plus dure est la rechute. Une après-midi cauchemar comme l'OL en a déjà vécues plusieurs cette saison. Lille replonge les Gones dans leur doute. Jean-Michel Aulas lance un contre-feu : " Les Lillois ont gagné 15 minutes avec de faux arrêts de jeu", se défend-il maladroitement après la rencontre. "Leur gardien a été victime d’un jet de papier, c’est vrai, mais il a aussi simulé des blessures en plus de prendre tout son temps pour dégager." L'édifice se fissure peu à peu.

Le problème : Les largesses défensives d'abord. L'absence du jeune Diakhaby fait mal à une arrière-garde qui se cherche des leaders. Memphis Depay, complètement à court de forme, a bien du mal à s'intégrer dans le dispositif offensif de l'OL. Il prive surtout Mathieu Valbuena d'un couloir gauche où l’ancien Marseillais brille depuis début décembre.

Valbuena et Basa lors de Lyon-LilleAFP

31 janvier : La fin des illusions en Coupe

Après sa sortie de route précoce en Ligue des champions, une élimination peu glorieuse dès son entrée en lice en Coupe de la Ligue face à Guingamp, Lyon n'ira pas plus loin que les 16es de finale de la Coupe de France après sa défaite au Vélodrome (2-1, a.p.). A moins de remporter la Ligue Europa - et le chemin apparaît long et sinueux -, Lyon est bien parti pour terminer l'année sans trophée pour la cinquième année consécutive.

Le problème : Cette fois, ce sont les ailes qui ont plongé Lyon dans la tourmente. Rafael et Rybus ont pris l'eau. Devant, en l'absence de Lacazette, la menace offensive est réduite à la portion congrue. Remplacé à l'heure de jeu, Mathieu Valbuena ne cache pas son mécontentement : "Ce sont les choix du coach, ça le regarde", juge-t-il sèchement après la rencontre.

3 février : Lacazette annonce ses envies d'ailleurs

"Si j'ai envie de partir ? Oui, j'ai envie", lâche Alexandre Lacazette en conférence de presse deux jours avant le derby à Geoffroy-Guichard. "Mais si c’est pour m’égarer ou ne pas progresser, ça ne sert à rien." Le timing pose question.

Le problème : Personne ne remettra en doute l'engagement du buteur lyonnais d’ici la fin de saison. Mais étaler ainsi ses envies d'ailleurs au beau milieu de l’hiver et au cœur d'une vraie zone de turbulences est au mieux maladroit.

5 février : Humiliation régionale, podium qui s'éloigne et nerfs qui lâchent

La goutte d'eau. Lyon prend une leçon d'engagement à Geoffroy-Guichard (2-0). La défaite est une chose, la démission en est une autre. Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso étalent leur frustration en fin de match. Deux expulsions qui pèseront dans les prochaines compositions d'équipe. Les Gones comptent déjà neuf défaites en L1. Une première depuis la saison 1997/1998.

Le problème : Ils sont nombreux. D'abord les choix de Genesio, qui a confirmé un Depay transparent sur l'aile gauche au détriment d'un Valbuena entreprenant. Ensuite, la mine déconfite d'un collectif qui cherche des leaders. Enfin, une course au podium qui prend des airs de grande illusion. "Il y a urgence", s'affole Maxime Gonalons. "Ce qui me gêne, c'est qu'on a fini à neuf. Péter les plombs comme ça…" Lyon est en pleine crise de nerfs.

6 février : Retenue de salaire et écran de fumée

Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso n'y échapperont pas. Expulsés après avoir pété les plombs dimanche lors du derby face à Saint-Etienne (2-0), les deux Lyonnais vont être sanctionnés par leur club. Et lourdement, de l'aveu même de Jean-Michel Aulas. "Bruno Genesio avait expressément demandé de respecter les lois du jeu car lorsqu'on est exclu on se pénalise d'abord soi-même mais surtout le groupe pour la suite", a estimé le patron du club rhodanien sur la chaîne du club OLTV.

Le problème : Comme à chaque crise, Jean-Michel Aulas allume des contre-feux. Plutôt que de remettre en cause les choix discutables de son coach, Jean-Michel Aulas préfère faire porter le chapeau à ses joueurs. Si le geste de Tolisso est condamnable, difficile d'en dire autant pour Ghezzal. Le club va-t-il désormais sanctionner chaque saute d'humeur de ses joueurs sur le terrain ? Quand le président s'agite de la sorte, c'est rarement bon signe pour Lyon. Et une nouvelle contre-performance face à Nancy mettrait un peu plus le feu aux poudres.