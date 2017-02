Ligue 1 - Nancy s'impose à Nantes (0-2)

Le retour sur terre est sévère pour le FC Nantes. La lune de miel était pleine de promesses pour les premiers matches de Sergio Conceiçao mais les Canaris retombent peu à peu dans leur travers. Après quatre victoires consécutives en L1, ils n'ont pris qu'un point lors de leurs trois dernières sorties. La dernière, ce dimanche face à Nancy (0-2), a étalé leurs grosses limites du moment. Sans état d'esprit, sans la bave aux lèvres, le FC Nantes n'est plus tout à fait la même équipe et il a suffi aux Nancéiens de deux tirs de Dia (50e) et Cétout (64e) pour s'offrir une victoire tranquille à la Beaujoire.

Et comme l'après-midi n'était pas assez maussade comme cela, Amine Harit, le cerveau de cette équipe, s'est fait expulser (90+1e) pour une altercation avec Vincent Muratori, amené lui aussi à rejoindre les vestiaires plus vite que prévu. Cette défaite replonge les Canaris dans les eaux troubles du classement. Les voilà désormais 14es à trois points du premier relégable, Angers. L'ASNL, elle, possède désormais deux points d'avance sur son adversaire du soir.

Chernik était partout

Jusqu'à la pause, Nantes a fait le poids. Une volée du gauche de Rongier (32e), une frappe dans la lucarne (18e) et une tentative croisée de Dubois (15e) : les Canaris ont eu des opportunités mais Chernik s'est démultiplié. Le portier nancéien, victorieux d'un duel face à Stepinski (46e), a sorti une dernière parade dans les arrêts de jeu (90+3e) sur une frappe enroulée de Lima comme pour un peu plus écoeuré les Nantais. Hormis un ballon boxé de Coulibaly, Riou n'a pas eu grand chose à faire. Mais il est allé chercher deux ballons dans ses filets : une frappe de Dia et une volée smashée de Cétout. Un opportunisme insolent pour l'ASNL et une après-midi cauchemar pour Nantes.