Marseille officialise l'arrivée de Grégory Sertic

Moins glamour que la saga Payet, le feuilleton Sertic a battu son plein ces derniers jours. Et il s'est terminé de la même manière : avec la signature du joueur à l'OM. Ce lundi soir, le club phocéen a officialisé l'arrivée du Bordelais. Il s'est engagé pour trois ans et demi avec les Phocéens.

Milieu défensif capable de jouer aussi défenseur central, le jeune homme de 27 ans, lancé en L1 en 2008 par les Girondins, arrivait à la fin de son contrat avec Bordeaux. En juin prochain, il aurait pu partir libre. Et il ne souhaitait pas prolonger son aventure bordelaise. L'OM a su profiter de cette situation pour l'attirer dès cet hiver. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé par les deux clubs.

Menacé par des supporters bordelais

Depuis vendredi et la révélation d'un accord entre le joueur et l'OM par Sud-Ouest, le dossier avait pris une tournure rocambolesque. Menacé sur les réseaux sociaux par des supporters bordelais, pas franchement emballés à l'idée de le voir filer à l'OM, Sertic a été placé sous protection par le club bordelais après avoir reçu vendredi soir à son domicile un paquet contenant des menaces de mort. "Pour tranquilliser le joueur, nous l'avons mis sous protection lors du déplacement à Nancy, avait déclaré le président de Bordeaux, Jean-Louis Triaud, à l'AFP. On a aussi surveillé sa maison mais la protection depuis a été levée".

Après ce triste épisode et après quelques jours de négociation, les deux clubs ont finalement réussi à se mettre d'accord pour un transfert. Désireux de se renforcer en défense, Rudi Garcia aimerait l'utiliser en défense centrale. Après Morgan Sanson, Patrice Evra et Dimitri Payet, l'OM tient en tout cas presque sa quatrième recrue de l'hiver. Peut-être celle qui enthousiasme le moins les observateurs et les supporters marseillais.