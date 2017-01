Mercato - Autorisé à quitter le LOSC gratuitement, Obbadi se rapproche de Nice

Au LOSC depuis 2015, Mounir Obbadi va changer d'air. A six mois de la fin de son contrat, le milieu défensif de 33 ans a été autorisé à partir gratuitement cet hiver par les dirigeants lillois (anciens et nouveaux). Handicapé par plusieurs blessures depuis le début de saison, l'international marocain (actuellement à la CAN) souhaitait quitter Lille suite au home-jacking traumatisant qu'il a subi en septembre dernier avec sa famille.

Selon nos informations, son avenir ne s'écrira pas à Bastia, un temps intéressé, mais plus vraisemblablement à Nice. Désireux de renforcer son milieu de terrain à moindre coût, le Gym étudie la piste Clément Grenier (OL) mais aussi donc celle de Mounir Obbadi. Des discussions avancées sont même en cours entre Nice et son représentant Hervé Marchal. Pour l'ancien Monégasque, très reconnaissant envers la direction du LOSC, ce début d'année 2017 s'annonce palpitant, entre un quart de finale de la CAN à disputer et un possible transfert chez l'actuel deuxième de Ligue 1.