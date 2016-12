Mercato - Draxler au PSG, c'est brûlant

C'est une tendance qui prend de plus en plus de consistance. Julian Draxler devrait être la prochaine recrue du PSG. Selon RMC, le joueur et le club de la capitale sont proches d'un accord portant sur un contrat de quatre ans et demi. Ce week-end, BeIn Sports annonçait déjà que l'international allemand avait fait son choix au profit de Paris. Arsenal semble désormais distancé sur ce dossier.

Reste au PSG à se mettre d'accord avec Wolsfburg. Paris a, toujours selon RMC, transmis une offre de 30 millions d'euros. Mais le club allemand réclame au moins 40 millions d'euros pour libérer le champion du monde. De son côté, le Daily Express croit savoir qu'Arsenal est prêt à couper la poire en deux et proposer 35 millions d'euros.

La solution sur le côté gauche

Paris a tout intérêt à accélérer sur ce dossier. Les cinq derniers matches parisiens ont mis en lumière des carences dans l'animation. En particulier sur le côté gauche où Blaise Matuidi a bien du mal à se montrer tranchant. Handicapé par un mercato estival qui tarde à porter ses fruits (Jesé, Ben Arfa), le PSG bricole. Draxler lui offrirait une alternative séduisante. L'attaquant de 23 ans possède un solide CV même si son début de saison avec les Loups, dépourvu de but, déçoit. Son talent est certain et il donnerait un autre visage à une animation offensive parisienne en souffrance.