MERCATO - Incroyable mais vrai, Mounier a quitté l'ASSE et est rentré en Italie

Vendredi dernier, l'ASSE officialisait le prêt avec option d'achat d'Anthony Mounier, en difficulté à Bologne où il ne jouait presque plus. Un choix surprenant puisque depuis la veille, les supporters des Verts manifestaient leur hostilité envers le joueur formé à l'OL. Les célèbres Green Angels avaient ainsi placardé dès jeudi devant Geoffroy-Guichard et l'Etrat le message suivant : "Mounier, nos couleurs ne seront jamais les tiennes !". Un message de bienvenu en écho au passé lyonnais de Mounier, ses vieilles déclarations maladroites dans la presse et une célébration anti-stéphanoise un soir de victoire niçoise dans le Forez.

Malgré tout, les Verts avaient donc décidé de boucler l'opération. Présenté vendredi dernier à la presse, Anthony Mounier avait fait son mea culpa et demandé à rencontrer les supporters : "Avec tout ce qui s'est passé hier (jeudi, en référence aux banderoles, ndlr), j'ai rencontré le président ce vendredi matin pour lui demander d'organiser une rencontre avec les groupes de supporters. C'est vrai que j'ai été formé à Lyon. J'ai vu une petite vidéo circuler, quand je jouais à Nice. J'avais vingt-deux ans, c'est une erreur de jeunesse. Je sais que je suis attendu par les supporters. Ce sera à moi de m'adapter le plus rapidement possible. Partout où je suis passé, j'ai toujours mouillé et respecté le maillot. Je respecte les couleurs", confiait-il avant le week-end.

Mounier devrait être prêté en Italie

Convoqué pour le match contre Toulouse dimanche, Anthony Mounier n'a finalement pas joué, mais a essuyé quand même les insultes du parcage stéphanois présent au Stadium. A l'issue de la victoire 3-0 des Verts, Christophe Galtier a justifié son absence de la manière suivante : "Après une discussion avec lui, j’ai pris la décision de ne pas le mettre sur la feuille de match. Le contexte n’était pas propice à l’intégrer sur ce match." Un contexte tellement hostile que les dirigeants de l'ASSE ont finalement décidé de se séparer de leur milieu offensif. Ll'Equipe l'annonçait ce lundi matin. Et l'AFP qui cite une source proche du club annonce que le joueur est rentré en Italie face à l'hostilité virulente de certains supporters des Verts.

Les deux clubs français et italiens sont en train de régler les derniers détails administratifs pour mettre un terme au contrat de prêt du joueur, ce qui nécessite de lui trouver un nouveau point de chute qui pourrait être Bergame en Italie, selon la même source. S'il avait joué à Toulouse, Mounier n'aurait d'ailleurs pas pu partir, puisqu'un joueur ne peut pas porter les couleurs de trois clubs différents lors de la même saison. Selon Sky Italia, il devrait être prêté en Italie, à l'Atalanta Bergame ou Crotone.