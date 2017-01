MERCATO - L'AS Monaco sur le point de recruter un international brésilien

En tête de la Ligue 1, qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue et toujours en lice en Ligue des Champions et en Coupe de France, l'AS Monaco réalise une excellente saison 2016-2017. Pas étonnant dès lors que le club monégasque soit relativement calme sur le marché des transferts hivernal, n'ayant pas de grosses lacunes à combler. Pour le moment, l'ASM a simplement enrôlé le jeune et prometteur milieu offensif belge de l'Ajax, Francesco Antonucci (17 ans). Un recrutement d'avenir auquel il faut ajouter plusieurs départs en prêt, dont celui de l'attaquant Corentin Jean au TFC.



Un peu à la surprise générale, Monaco pourrait toutefois annoncer dans les prochaines heures un autre mouvement. Réputé pour sa fiabilité, le média brésilien Globoesporte assure en effet que l'AS Monaco a acheté ce jeudi matin un certain Jorge, jeune et prometteur latéral gauche brésilien de 20 ans. Évoluant à Flamengo et annoncé notamment dans le viseur de Manchester City , ce dernier a fêté cette nuit face à la Colombie sa première sélection avec le Brésil. Dans la foulée, l'ASM aurait posé 8,5 millions d'euros sur la table pour s'attacher ses services. Soit le plus gros transfert de l'histoire du club brésilien. Une information qui n'a pas encore été officialisée par les deux clubs concernés pour le moment.