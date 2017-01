MERCATO - Malgré les menaces de mort, Sertic se dirige bien vers l'OM

Moins glamour que la saga Payet, le feuilleton Sertic bat son plein. Tout est parti vendredi dernier d'une révélation du quotidien régional Sud-Ouest faisant état d'un intérêt de l'OM pour Grégory Sertic. Milieu défensif capable de jouer aussi défenseur central, le jeune homme de 27 ans est en fin de contrat cet été et ne souhaite pas prolonger son aventure bordelaise.

Si le joueur était d'accord avec l'OM dès vendredi dernier, les deux clubs n'avaient pas trouvé de terrain d'entente, Sud-Ouest expliquant qu'une première offre orale d'environ 1,5 million d'euros avait été repoussée par Bordeaux. Dans la foulée de cette révélation, le dossier a pris une tournure rocambolesque. Menacé sur les réseaux sociaux par des supporters bordelais, pas franchement emballés à l'idée de le voir filer à l'OM, Sertic a été placé sous protection par son club après avoir reçu vendredi soir à son domicile un paquet contenant des menaces de mort. "Pour tranquilliser le joueur, nous l'avons mis sous protection lors du déplacement à Nancy, a déclaré le président de Bordeaux, Jean-Louis Triaud, à l'AFP. On a aussi surveillé sa maison mais la protection depuis a été levée".

Accord OM-Bordeaux pour Sertic

Ce lundi matin, la venue de Sertic à l'OM semblait donc moins chaude. La Provence précisait même que l'OM visait un joueur de calibre supérieur en défense centrale et que le fait que Sertic partage les mêmes agents que ceux de Rudi Garcia, qui aimerait l'utiliser en défense centrale, ne plaidait pas forcément en sa faveur. Il semblerait que cela ne soit finalement pas si problématique que ça, au contraire, puisque RMC comme l'Equipe avancent désormais que l'OM et Bordeaux ont trouvé un accord et que le joueur est attendu ce lundi pour passer sa visite médicale à Marseille avant d'apposer sa signature sur un contrat de quatre ans et demi. Après Morgan Sanson, Patrice Evra et Dimitri Payet, l'OM tient presque sa quatrième recrue de l'hiver. Peut-être celle qui enthousiasme le moins les observateurs et les supporters marseillais.