Nice - Ligue 1 - Sans Plea ni Balotelli, Nice plonge dans l'inconnu

Ce vendredi, à 20h45, Nice part pour un voyage en terre inconnue. Jamais, depuis le début de saison, les Aiglons n'ont démarré une rencontre sans Mario Balotelli ni Alassane Pléa, leurs deux avant-centres. Le premier est suspendu après son expulsion la semaine dernière, à Lorient (0-1). Le second est blessé et ne jouera plus de la saison. "C'est embêtant de perdre notre meilleur buteur mais c'est comme ça", a réagi Lucien Favre. Plea était un homme de base de son système. Alors forcément, l'attaque azuréenne présentera un visage inédit à l'occasion de la réception de Montpellier.

Comment se relever de ces deux absences ? A eux deux, Balotelli et Plea pèsent près de 50% des buts de Nice en Ligue 1 (20 sur 42). A priori, la solution se nomme Anastasios Donis. Le jeune Grec de 19 ans n'a disputé que 132 minutes en L1 jusqu'ici, pour un but et une passe décisive. Il n'est que le troisième choix en attaque dans l'esprit de Favre, mais les circonstances le propulsent comme titulaire en puissance. Même si le retour dans le groupe de Mickaël Le Bihan, après 15 mois pourris par les blessures, offre une solution parallèle. "Je ne peux pas vous dire qui va jouer, a esquivé le technicien suisse en conférence de presse. Donis est un jeune joueur, qui prend la profondeur mais qui possède encore une marge de progression."

Donis (Nice) face à MontpellierAFP

Donis, la solution naturelle

Younès Belhanda s'est montré beaucoup plus bavard à son sujet : "Il doit gagner en confiance. Je pense qu’il va être titulaire, car il n’y a pas d’autre attaquant. Donc, c’est à nous aussi de l’aider." Prêté par la Juventus, Dionis est rapide et aime les espaces. Un profil qui le rapproche de Plea. Il devrait être flanqué de Belhanda et Eysseric. Charge à eux et à Wylan Cyprien de prendre plus de responsabilités dans les 16 mètres adverses pour faire oublier les absents.

L'ancien Lensois, auteur déjà de 7 réalisations, est en pleine bourre depuis le début de saison et l'arrivée de Mounir Obbadi dans le onze niçois le libère d'une partie de ses devoirs défensifs. Unique buteur face à l'ASSE (1-0) et à Lorient (0-1), Cyprien porte les Aiglons depuis plusieurs semaines. Il a déjà compensé l'absence de Plea ou les trous d'air de Balotelli. Depuis la phase retour, les deux attaquants de pointe n'ont inscrit que deux buts et Nice est toujours au contact du PSG et de Monaco. Et même si c'est un sacré caillou dans la chaussure des Aiglons, leur absence n'est pas un handicap insurmontable.