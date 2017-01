OM - Mercato - Evra, 11 ans et quelques vies plus tard

La dernière fois qu'il a foulé les pelouses de Ligue 1, Lens et Auxerre disputaient le titre à Lyon. Ce soir-là, son Monaco, celui de Guillaume Warmuz et Ernesto Chevanton, prenait le meilleur (1-0) sur le Toulouse de Christophe Revault et Daniel Moreira grâce à un penalty d'Olivier Kapo. Cette victoire n'avait pas suffi à retenir Patrice Evra, très marqué par le départ de Didier Deschamps trois mois plus tôt. A l'hiver 2006 et à 24 ans, il quitte la Ligue 1 après s'être imposé comme l'un des plus gros espoirs à son poste. Onze ans plus tard, il y revient. A Marseille cette fois et avec un tout autre statut.

Capitaine à Manchester

Une victoire en Ligue des champions, cinq titres de champion d'Angleterre : en Premier League, il devient une référence du poste. A Manchester, il prend une telle importance qu'Alex Ferguson lui confie le brassard à plusieurs reprises. Il est même le vice-capitaine des Red Devils de 2010 à 2012. Devenu une figure marquante de Man U, Evra tient son couloir gauche sans discontinuer de 2006 à 2014. Sa voix porte dans un vestiaire rempli de stars. Et il n'hésite pas à dégainer quelques punchlines bien senties sur les pelouses de Premier League : "C'était onze hommes contre onze enfants", lance-t-il en 2009 après une victoire face aux Gunners. "On n'arrête pas d'entendre qu'Arsenal, c'est le beau football. Mais en football, ce n'est pas le tout de bien jouer au ballon. Il faut gagner des titres." La retraite de Ferguson met peu à peu fin à son statut d'intouchable. Quand la Juve toque à la porte, Manchester ne le retient pas.

Patrice Evra lors de sa signature à Manchester UnitedAFP

Renaissance à la Juve

A Turin, il renaît. Flanqué de Paul Pogba et Carlos Tevez, deux anciens Mancuniens avec lesquels il entretient une grande proximité, Evra cadenasse là-encore son couloir. Sa première saison est quasiment parfaite : doublé Coupe d'Italie – Serie A et finale de la Ligue des champions. Il reste incontournable en 2015/2016 mais le recrutement d'Alex Sandro le sort peu à peu de l'équipe type. Depuis août, s'il reste un élément essentiel en Ligue des champions, il n'a démarré que deux rencontres de Serie A. Et la Juve ne le retient pas quand l'OM se présente : "Il a eu deux saisons et demie très belles chez nous. C'est un grand champion, un grand professionnel, je regrette son départ", confie Massimo Allegri sur la Raï après son départ. "Mais nous avons discuté et nous nous sommes mis d'accord. Je n'ai que des choses positives à dire sur Evra. Il a joué 10 ans à Manchester United, il est venu à la Juventus et a été un joueur très important pour nous."

Paul Pogba avec Patrice Evra avec la Juventus Turin - 2014Panoramic

Tonton en équipe de France

Le bleu est le fil rouge de sa carrière depuis son départ de Monaco en 2006. Il y a tout connu mais s'est relevé de chaque épreuve : la concurrence acharnée à son poste (Abidal) à ses débuts (2006), la polémique et sa suspension après le fiasco à Knysna (2010) et son inévitable déclin qui saute aux yeux lors d'un Euro mal maîtrisé (2016). Evra est toujours là. Fringuant comme un jeune premier. Il repousse ceux qui osent s'attaquer à son pré carré (Kurzawa, Digne, Trémoulinas). Son poids dans le vestiaire est énorme. "Tonton Pat", son surnom à Clairefontaine, veille sur ces Bleus. Après avoir pris son rôle de capitaine un peu trop à cœur en Afrique du Sud, il joue désormais le rôle du parfait pare-feu.

C'est cette équipe de France qui a joué un rôle crucial dans son choix de revenir en France. Evra n'a qu'un horizon : la Russie en 2018. Il aura 37 ans mais l'envie d'un gamin de 20 piges. A Marseille, il compte bien enchainer les matches pour prouver à Deschamps qu'il reste incontournable.