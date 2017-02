PSG : Blessés, Di Maria et Thiago Silva seront absents face à Toulouse

Le héros de mardi ne retrouvera pas le Parc des Princes ce dimanche. Angel Di Maria, auteur d'un doublé face au FC BArcelone (4-0), est forfait pour la réception de Toulouse à cause d'une blessure musculaire. Tout comme Thiago Silva. Le capitaine brésilien avait déjà manqué le choc remporté contre les Catalans à cause d'une "gêne persistante au mollet gauche". L'entraîneur parisien a été plus disert sur la situation de son milieu de terrain récupérateur Grzegorz Krychowiak. Le Polonais "a demandé à jouer avec la CFA pour avoir des minutes de jeu, il va jouer cet après-midi avec la CFA" contre Bergerac, a expliqué le technicien.

"Il y a de la concurrence à ce poste (de sentinelle). Rabiot, je crois qu'il peut faire un bon travail à ce poste. C'est un poste très spécifique et difficile. Je n'ai pas convoqué Krychowiak. S'il ne joue pas avec nous, il préfère jouer avec la CFA pour maintenir le rythme", a conclu Unai Emery. Le PSG reçoit Toulouse dimanche soir au Parc des Princes pour le compte de la 26e journée. Si les Parisiens s'imposent, ils vont revenir à un point du leader Monaco, qui a fait match nul à Bastia vendredi (1-1).