Rennes concède le nul face à Nantes (1-1), Bordeaux s'impose à Nancy (0-2)

AS Nancy - Bordeaux : 0-2

Bordeaux peut s'estimer heureux. Auteurs d’un match poussif, les Girondins s’en sont remis à la réussite et au talent de Malcom pour aller chercher trois points à Nancy (0-2). C’est d’abord le malheureux Cuffaut, seul face au but, qui a envoyé sa tête dans ses propres filets (0-1, 68e). Puis, c’est le jeune Brésilien, entré en jeu, qui a délivré Bordeaux d’un magnifique coup franc (0-2, 87e). Les hommes de Gourvennec sont 6es, Nancy 14e.

Ce qu’on en retient : La réussite bordelaise qui cache une prestation très inégale.

Rennes - Nantes : 1-1

Rennes s'en sort bien. Dominés par des Nantais entreprenants, les hommes de Gourcuff ont sauvé les apparences grâce à l'égalisation en fin de match de Gnagnon (87e). Iloki avait concrétisé la domination nantaise avant la pause (45e). Les Canaris restent 12es, à quatre points de leurs adversaires du soir (9es).

Ce qu'on en retient : La belle forme des Nantais qui n'en finissent plus de surprendre.

Iloki, buteur lors de Nantes-RennesAFP

Angers – Metz : 2-1

Nicolas Pepe a sans doute disputé son dernier match sous les couleurs du SCO. Et c'est bien dommage. Avant de signer dans un nouveau club en cette fin de mercato, il a soigné ses adieux. L'Ivoirien a donné la victoire aux siens d'un bel enchainement (35e). Tait (25e) avait ouvert la marque avant un csc de Traore (33e). A noter que les Lorrains ont fini la rencontre à 9 après les expulsions de Cohade (39e) et Diagne (67e). Angers remonte à la 16e place, Metz est plus que jamais relégable (19e).

Ce qu'on en retient : Le réveil du SCO après 9 journées sans victoire.

FC Lorient – Dijon : 2-3

Lorient n’aura que ses yeux pour pleurer. Suite à l’ouverture du score de Diony après un délice de passe de Less-Melou (0-1, 10e), les Merlus avaient su reprendre l’avantage grâce à Marveaux (1-1, 51e) et Waris sur penalty (2-1, 59e). Et, même après l’égalisation de Lotiès consécutif à un coup franc (2-2, 70e), les hommes de Bernard Casoni ont eu une occasion en or de prendre les trois points. Mais Waris, déjà auteur d’un penalty raté la semaine passée, a récidivé en frappant trop mollement au milieu. En toute fin de match, Lees-Melou, en contre, est venu crucifier les Bretons. Lorient reste dernier, Dijon bondit à la 13e place.

Ce qu’on en retient : Le bond au classement de Dijon après cette magnifique opération comptable.

Bastia - Caen : 1-1

C'est un chef d'oeuvre. Un délice pour les yeux. Allan Saint-Maximin a inscrit un but d'anthologie ce samedi d'une course folle de 40 mètres (26e). Mais cela n'a pas suffi à Bastia, tenu en échec après un penalty de Rodelin (45e). Un nul qui ne fait les affaires de personne. Bastia est 17e avec le même nombre de points que les Normands (18es).

Ce qu'on en retient : Le bijou de Saint-Maximin.

Cyril MORIN et Martin MOSNIER