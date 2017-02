Tolisso, Sanson, Kamano, Silva : Votez pour le meilleur joueur de la 26e journée de L1

Qui sera élu meilleur joueur de la 26e journée de L1? 10 joueurs sont nommés, comme après chaque levée de Ligue 1, et soumis à votre vote. Le Monégasque Bernardo Silva est le seul membre du Top 10 encore présent ce week-end et on y retrouve deux Niçois (Souquet et Cardinale), artisans du succès des Aiglons à Lorient (0-1).

Votez pour le meilleur joueur de la 26e journée Sondage 220 vote(s) Morgan Sanson (OM) Yoan Cardinale (Nice) François Kamano (Bordeaux) Bernardo Silva (Monaco) Jonathan Bamba (Angers) Corentin Tolisso (OL) Ryad Boudebouz (Montpellier) Arnaud Souquet (Nice) Valentin Rongier (Nantes) Lois Diony (Dijon)

Pour rappel, des points sont distribués aux cinq premiers (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 2 pour le 4e et 1 pour le 5e) après chaque journée, ce qui nous permettra après 38 journées de décerner le trophée Eurosport.fr du meilleur joueur de la saison.

Le classement général

1 – Alexandre Lacazette (OL) 52 points

2 – Edinson Cavani (PSG) 38 points

3 – Radamel Falcao (ASM) 34 points

4 – Mario Balotelli (Nice) 32 points

5 – Florian Thauvin (OM), 28 points

6 – Mathieu Valbuena (OL) 26 points

7 – Bernardo Silva (Monaco) 24 points

8 – Thomas Lemar (ASM), Nabil Fekir (OL) 20 points

10 – Bafétimbi Gomis (OM) 18 points