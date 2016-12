19e journée : Nice lâche du lest avant les fêtes et laisse Monaco et le PSG recoller

Bordeaux - Nice : 0-0

Le champion d'automne se serait certainement bien passé d'une telle soirée. Sur le plan comptable déjà, Nice, tenu en échec à Bordeaux (0-0), voit revenir Monaco à deux points. Mais surtout, les Aiglons ont perdu Yoan Cardinale sur blessure (56e), avant de subir les expulsions de Mario Balotelli (90e+1) et Younès Belhanda (90e+5) pour des gestes d'énervement au cours d'une fin de rencontre houleuse. Sur le terrain, les hommes de Lucien Favre auraient pu perdre comme gagner le match.

Ce qu'on en retient : Nice a perdu gros ce soir.

Vidéo - Pléa : "On n'a pas su garder nos nerfs" 00:29

PSG - Lorient : 5-0

Paris s'est réveillé et Lorient en a fait les frais. En pleine crise, le PSG s'est remis à l'endroit en infligeant une belle claque aux Merlus (5-0). Meunier a ouvert les festivités d'un enchainement sombrero et frappe dans la lucarne opposée (25e). Un csc de Touré (44e), une tête croisée de Thiago Silva, un penalty d'Edinson Cavani (63e) et une balle piquée de Lucas (70e) ont scellé la marque. Paris revient à cinq points du leader niçois et Lorient est plus que jamais lanterne rouge.

Ce qu'on en retient : Le répit accordé à Unai Emery.

Thomas Meunier (PSG) félicité par Lucas après son but contre LorientAFP

Monaco - Caen : 2-1

Trois jours après avoir pesté contre l'arbitrage face à Lyon, Monaco a profité d'une énorme erreur de l'homme en noir pour faire basculer la rencontre en sa faveur face à Caen (2-1). Bousculée avant la pause, l'ASM a obtenu un penalty sur une simulation flagrante de Falcao (48e). Le Colombien s'est fait justice lui-même. Bakayoko a profité d'une énorme erreur de main de Dreyer pour donner de l'air aux siens (76e). Herve Bazile a permis à Caen de sauver l'honneur (90+2e). Les Normands ont fini la rencontre à 10 après l'expulsion, logique celle-ci, de Da Silva (52e). Cette victoire permet à Monaco de revenir à deux points de Nice. Caen, 19e, est relégable.

Ce qu'on en retient : L'erreur de jugement lourde de conséquence de Bartolomeu Varela.

Lyon - Angers : 2-0

L’OL enchaîne. Après sa victoire de dimanche sur le terrain de Monaco (1-3), Lyon s’est offert une dernière victoire à domicile face à Angers (2-0). Après un début de match convaincant, c’est Lacazette qui s’est chargé de l’ouverture du score en exploitant parfaitement un contre mené par Fekir (10e). En fin de match, c'est Fekir qui a corsé l'addition sur un service de Lacazette (84e). Mais les hommes de Genesio ont tremblé face aux offensives des Angevins (38e, 60e) qui ont même touché la barre par N’Doye (53e). Au classement, l’OL est quatrième, à 5 points du PSG mais un match en moins. Angers est 16e et devra batailler.

Ce qu’on en retient : Le redressement lyonnais après un début de saison chaotique. 34 points, c’était inespéré en octobre dernier.

La joie des Lyonnais après le but de LacazetteAFP

Bastia - Marseille : 1-2

Rudi Garcia peut être soulagé. Grâce à un but tardif de Clinton Njie (90e) sur un cafouillage dans la surface, son OM est allé chercher une victoire précieuse dans un stade Furiani bouillant. Après avoir mené au score assez tôt dans la partie grâce à la dixième réalisation de Bafé Gomis (8e), les Olympiens ont craqué dans une partie où l’agressivité aura pris le pas sur le jeu. Emmenés par un Saint-Maximin de gala, les Bastiais ont recollé au score par Djiku (83e). C’était avant que Njie ne soulage les Olympiens. Marseille est 6e, Bastia 14e.

Ce qu’on en retient : La remontada olympienne qui continue et ouvre de très belles perspectives pour la seconde partie de saison.

Bafétimbi Gomis salue Rudi Garcia après avoir ouvert le score pour l'OM sur le terrain de Bastia, le 21 décembre 2016.Panoramic

Metz - Guingamp : 2-2

Guingamp a bien cru retourner la situation à Metz pour signer sa troisième victoire consécutive en une semaine. Mais Hein a surgi de nulle part pour offrir le point du nul à Metz (2-2, 90e). Si Nguette avait ouvert la marque (12e), un doublé de Briand (49e, 74e) avait permis à l'En Avant de croire à une victoire. L'EAG reste 5e mais ne devance plus l'OM qu'à la différence de buts. Metz est 18e et premier relégable.

Ce qu'on en retient : Le parcours sublime et rafraîchissant de Guingamp. La belle surprise de cette première partie de saison malgré ce nul sans doute frustrant.

Nantes - Montpellier : 1-0

Progressivement, Nantes relève la tête. Depuis son arrivée, Sergio Conceição s'est assis à trois reprises sur le banc des Canaris pour autant de victoires. Ce succès contre Montpellier (1-0), le deuxième consécutif en Ligue 1, permet en prime aux pensionnaires de la Beaujoire de pointer à la 17e place et, par conséquent, de ne plus être relégable. Reste qu'avec une petite unité d'avance sur Caen (19e) et aucune marge sur Metz (18e), rien n'est joué pour les Nantais. D'autant qu'au-delà des trois points, leur prestation du soir ne respirait pas la sérénité. Après avoir corrigé Bordeaux (4-0) samedi dernier, les Héraultais continuent eux d'alterner le bon et le médiocre.

Ce qu'on en retient : Nantes sort petit à petit la tête de l'eau.

Lima (Nantes), buteur face à MontpellierAFP

Saint-Etienne - Nancy : 0-0

Mais quelle tristesse ! Englué dans un milieu de tableau sans saveur, l'ASSE a concédé un nul insipide face à Nancy (0-0). Les Verts ont pourtant disputé les 30 dernières minutes en supériorité numérique après l'expulsion logique de Cabaco pour un tacle mal maîtrisé sur Hamouma (60e). Saint-Etienne reste 8e à huit points désormais du top 4. Nancy est 14e.

Ce qu'on en retient : La phase aller extrêmement décevante des Verts.

Lille - Rennes : 1-1

Paradoxalement, le héros lillois ce mercredi se nomme Eder. Car avant d’égaliser dans les derniers instants sur un bel enchaînement en pivot (89e, 1-1), le Portugais avait raté un penalty obtenu rapidement par Sliti (9e).

Dans la foulée, Ntep, sur un corner bien botté par Gourcuff, avait smashé sa tête sur le poteau d’Enyema avant de voir la balle rentrer (22e). Au classement, Rennes fait du surplace à la 7e place tandis que Lille est 14e.

Ce qu’on en retient : Les Rennais qui ratent l’occasion de décrocher (enfin) leur seconde victoire de la saison à l’extérieur.

Dijon - Toulouse : 2-0

Coup double pour Dijon. En prenant le meilleur à domicile sur Toulouse (2-0), les Bourguignons ont réussi à s'extraire de la zone rouge et à stopper par la même occasion une terrible série noire, eux qui n'avaient plus gagné en L1 depuis deux mois. En difficulté en première période, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont su accélérer au retour des vestiaires ouvrir le score par Julio Tavares sur penalty (49e) avant de creuser l'écart par Pierre Lees-Melou (52e). Après cette défaite décevante, le TFC passera les fêtes dans le ventre mou du classement (9e).

Ce qu'on en retient : Dijon confirme que prendre des points en Bourgogne n'est pas chose aisée.