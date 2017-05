36e journée : Monaco se rapproche du titre à Nancy, Caen sort de la zone rouge

Nancy - Monaco : 0-3

Trois jours après sa défaite face à la Juventus en demi-finale aller de la Ligue des champions (0-2), Monaco a parfaitement réagi en s'imposant à Nancy (0-3) pour faire un pas probablement décisif vers le titre. Des buts de Tobias Badila contre son camp (3e), Bernardo Silva (40e) et Thomas Lemar (86e) permettent à la formation de Leonardo Jardim de reprendre ses trois points d'avance, avec un match en retard, sur le PSG en tête du classement. L'ASNL, 19e, reste à un point du barragiste, Dijon, mais accuse désormais trois unités de retard sur Lorient, premier non relégable.

Ce qu'on en retient : Avec sa différence de buts ultra-favorables (+69 contre +51) par rapport au PSG, Monaco n'est quasiment plus qu'à une victoire du titre.

Toulouse - Caen : 0-1

La belle opération de la soirée dans la course au maintien est pour Caen. Le club normand, barragiste avant cette 36e journée, grimpe à la 16e place grâce à une victoire ô combien précieuse à Toulouse (0-1). L'inévitable Ivan Santini a inscrit le but de la victoire caennaise sur un centre parfait de Vincent Bessat (58e). Le SMC, désormais 16e, a trois points d'avance sur le barragiste, Dijon. Toulouse, 12e avec 42 points, a officiellement validé son maintien malgré sa défaite.

Ce qu'on en retient : Le résultat, qui devrait valoir très cher au moment du décompte final dans la course au maintien.

Ivan SantiniAFP

Lorient - Angers : 1-1

Lorient a manqué l'opportunité de se donner un bon bol d'air en concédant le nul face à Angers (1-1), malgré l'ouverture du score de Romain Philippoteaux (62e). Le SCO est logiquement revenu grâce à Vincent Manceau (72e) et aurait même pu l'emporter sans un raté monumental d'Ismaël Traoré (79e). Les Merlus, 17e, ont deux points d'avance sur Dijon et trois sur Nancy, 19e. Angers, 13e, a assuré son maintien.

Ce qu'on en retient : Ce sera dur jusqu'au bout pour Lorient, qui jouera un match capital la semaine prochaine face à Bastia.

Famara Diedhiou au duel avec un Lorientais lors de Lorient - Angers (36e journée de Ligue 1)Getty Images

Guingamp - Dijon : 4-0

Il n'y a pas eu de match au Roudourou. Guingamp a passé ses diverses frustrations de la semaine passée sur Dijon, laminé en Bretagne (4-0). Menés d'entrée de match sur un but de Jimmy Briand (4e), les Bourguignons ont explosé en l'espace de dix minutes en seconde période sur un nouveau but de l'attaquant guingampais (65e) et un doublé de Yannis Salibur (55e, 59e). L'EAG pointe en 9e position. Dijon, 18e et barragiste, pointe désormais à deux longueurs de Lorient, premier non-relégable.

Ce qu'on en retient : La mauvaise opération de Dijon, désormais barragiste dans la course au maintien. Le duel entre le DFCO et Nancy samedi prochain vaudra très cher.

Lille - Metz : 0-2

Metz a officiellement validé son maintien. Les Grenats l'ont acquis avec une belle victoire à Lille (0-2) grâce à des buts de Georges Mandjeck, opportuniste après un corner mal dégagé par la défense lilloise (36e), et Renaud Cohade, d'une frappe enveloppé précise (55e). Le club lorrain, 13e avec 42 points, ne peut plus être rejoint par le barragiste, Dijon. Lille est 11e avec un point de plus que les Messins.

Ce qu'on en retient : Le soulagement pour Metz, qui va pouvoir jouer ses deux derniers matches sans pression.