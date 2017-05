36e journée : Saint-Etienne et Bordeaux se quittent dos à dos (2-2)

L'Europe s'éloigne encore pour les Verts. A domicile, Saint-Etienne n'a pas réussi à battre Bordeaux en match d'ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Un match nul (2-2) arraché sur un but accordé à Vincent Pajot par la "goal-line technology" après un gros cafouillage dans le surface bordelaise après l'heure de jeu. Mais qui est loin d'arranger les affaires des hommes de Christophe Galtier, toujours relégués à 5 points de l'OM. Si Marseille l'emporte contre Nice dimanche soir, c'en sera fini des chances d'attraper le train européen. En revanche, pour Bordeaux, ce 5e match de suite sans défaite laisse les Girondins à la 5e place, à 3 points des Lyonnais et à la merci des Marseillais, deux longueurs derrière.

La minute de silence en hommage aux victimes du drame de Furiani aura presque duré une mi-temps. Car Saint-Etienne et Bordeaux ont eu du mal à rentrer dans un match pourtant important dans la lutte pour une place européenne. Peu aidés par le silence des supporters présents, les acteurs présents sur la pelouse ont d’abord montré des lacunes techniques importantes et ce petit choc annoncé a longtemps été décevant et sans rythme. Il a fallu attendre un penalty généreusement accordé aux Girondins pour voir les débats se délier. Adam Ounas ne s’est pas fait prier pour tromper Stéphane Ruffier peu avant la mi-temps.

Car, dans la foulée, les Verts ont eu le mérite de réagir très vite. Très remuant mais parfois trop imprécis, Romain Hamouma a fait un excellent travail pour offrir un caviar à Beric (45e). L’attaquant slovène a égalisé au meilleur des moments et, après une morne première période, matérialisée par des chiffres qui en disent long (6 tirs bordelais à 5), on ne pouvait qu’espérer mieux. Et on a eu mieux.

Jordan Veretout (St-Etienne) et Jérémy Toulalan (Bordeaux) - L1 2017Getty Images

Les Verts désormais à 5 points de l'OM et 7 de Bordeaux

Après la pause, Saint-Etienne a démarré tambour battant et il a fallu que Cédric Carrasso, nouveau recordman d’invincibilité cette saison, s’emploie pour protéger sa cage devant Veretout (46e) et Monnet Paquet (50e). Entre ces deux occasions franches démontrant un certain ascendant des Verts, les hommes de Jocelyn Gourvennec, très mécontent ce vendredi soir, ont eu la bonne idée de faire parler leur efficacité.

Profitant de l’apathie de la défense adverse, Adam Ounas a parfaitement centré pour Jaroslav Plasil, auteur d’une remise profitant à Gaëtan Laborde (49e). C’était cher payé et aussi très cruel pour l’ASSE. Mais il y a eu une nouvelle réaction sur un corner fouillis que la goal-line technology s’est permise de débrider en accordant un but à Vincent Pajot (64e).

A deux partout, on a senti que la rencontre pouvait basculer à tout moment d’un côté ou de l’autre. Elle restera finalement équilibrée au tableau d’affichage et, au sortir de ce nul n’arrangeant personne, ce sont les Verts qui auront le plus de regret. Parce qu’il y avait sans doute penalty sur Monnet Paquet après une faute de Nicolas Pallois (60e). Parce qu’ils n’ont pas su être efficaces, notamment après l’expulsion du même Nicolas Pallois (90e+3). Et, surtout, parce qu’ils restent à sept points des Girondins et cinq des Marseillais avec toujours un match en moins à jouer face à Monaco.

En face, les Girondins, très décevants, s’en tirent plutôt bien à quelques jours de la réception de l’OM, autre adversaire direct dans la lutte pour la cinquième place, qu’ils détiennent toujours. Mais qu’ils n’auront peut-être plus dimanche soir si les Phocéens ont la bonne idée de battre l’OGC Nice. La course à l’Europe est plus que jamais encore loin d’être achevée.