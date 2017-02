Au Stade Rennais, il faut prendre son mal en patience encore une fois

C'est une année frustrante de plus pour les supporters rennais. Tranquillement mais sûrement, le Stade Rennais s'enfonce semaine après semaine. La quatrième place du début de mois de décembre est aujourd'hui bien loin (10e). Car depuis 10 matches en L1 et avant de recevoir Lorient ce samedi, le club breton n'a plus gagné. Dix longs matches sans succès. C'est long, très long. Surtout que pendant ce temps-là, les Rouge et Noir se sont fait sortir sans concession de la Coupe France (0-4 contre le PSG) et de la Coupe de la Ligue (7-0 face à Monaco).

Dans ces conditions, il est difficile de trouver des raisons de positiver pour le projet mis en place par Christian Gourcuff. Mais le staff et les dirigeants bretons ne s'en font pas. Personne ne tire vraiment la sonnette d'alarme. "Une victoire nous ferait beaucoup de bien mais il n’y a pas un manque de confiance. Je ne suis pas inquiet", a ainsi lâché Benoît Costil alors que certains de ses coéquipiers avaient été plus alarmistes après la défaite contre Marseille (2-0).

Un projet qui se construit sur le long terme mais se fait attendre

Si Rennes a l'habitude de voir ses espoirs s'envoler avec ce style de séries, il y a bien sûr des raisons qui expliquent le manque de réaction à cette crise de résultats. Arrivé cet été en Bretagne, Christian Gourcuff est là pour construire sur le long terme. Si René Ruello, le président breton, a choisi ce technicien qu'il apprécie tant professionnellement qu'humainement, ce n'est pas par hasard. Il l'a toujours dit : Gourcuff a pour mission de "donner une identité de jeu à cette équipe qui en cherche depuis longtemps". Ça ne se fait pas en quelques mois. Là-dessus, tout le monde est d'accord.

Il faut d'ailleurs l'avouer : il y a du positif sur le plan du jeu depuis la prise en main de l'ancien entraîneur lorientais. Enfin, sur certains matches ou bouts de rencontres, comme la seconde période contre Paris (0-1), le match de Bordeaux (1-1), le premier acte face à Nice (2-2). Le souci, c'est que d'un match à l'autre, cela varie. Le manque de constance du groupe rennais est même criant. La sortie à Marseille le weekend dernier (2-0) a ainsi été bien terne et c'est un euphémisme. Là aussi, les Rouge et Noir ont des excuses : les nombreux blessés n'aident pas. Mais il y a d'autres constats qui laissent perplexes.

Un mercato qui laisse perplexe

Si les résultats et le manque de constance dans le jeu sèment forcément le doute, le mercato n'a pas non plus aidé. Les départs conjugués de Paul-Georges Ntep (Wolfsburg) et Kamil Grosicki (Hull), justifiés par des raisons économiques, ont notamment affaibli le secteur offensif. Et les signatures de Morgan Amalfitano et de Firmin Mubele ou encore le prêt d'Aldo Kalulu interrogent, notamment le prêt du jeune Lyonnais. Quel est l'intérêt de se faire prêter ce type de joueur pour six mois ? Cela jette un flou sur ce fameux projet rennais.

Plus le temps passe, plus l'idée s'impose en fait que cette saison est une année de transition. Dès la nomination du technicien, Christian Gourcuff et René Ruello n'ont d'ailleurs pas évoqué des objectifs précis. "Je n'aime pas parler de saison de transition, on construit toujours quelque chose pour le futur", a plaidé Gourcuff, qui parle maintenant de maintien. S'il avait vite été évincé lors de son premier passage, il a du temps devant lui cette fois-ci. Ce n'est pas plus mal dans un monde où on ne laisse pas souvent les techniciens travailler sereinement et sur le long terme. Mais en attendant, la patience des supporters rennais est mise à rude épreuve.