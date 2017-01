Absent de longue durée, Javier Pastore devient un cas épineux pour le PSG

C'était le 19 novembre 2016. Javier Pastore était attendu, déjà. L'Argentin n'avait plus joué depuis deux mois. Il était entré pour les dix dernières minutes face à Nantes (2-0). Le temps d'enchanter le public du Parc des Princes par quelques gestes techniques et de provoquer un penalty, transformé par Jesé, après une combinaison avec Thiago Motta et Marco Verratti. Ça ressemblait à un retour gagnant. Mais en toute fin de match, Pastore s'est retrouvé au sol en se tenant le genou après un contact avec un défenseur des Canaris. Et il a de nouveau rejoint l'infirmerie.

Samedi, le PSG retrouve Nantes deux mois après cette dernière confrontation au Parc des Princes. Pastore, lui, n'a toujours pas renoué avec la compétition et sera encore absent. Son retour était évoqué juste avant la trêve, puis à la reprise… Mais il n'en a rien été. Chaque veille de match, Unai Emery est contraint d'annoncer à la presse le forfait de son stratège argentin. D'un joueur sur lequel l'entraîneur espagnol comptait énormément pour mettre en place le 4-2-3-1 qui fonctionnait si bien à Séville. Et dont les absences à répétition ont un impact négatif sur le rendement du PSG.

Vidéo - Emery : "Pastore a encore besoin de quelques semaines" 00:47

Le club de la capitale compte lui aussi beaucoup sur Pastore. Il avait fait de l'Argentin la recrue phare du premier mercato de l'ère QSI en 2011. En juin 2015, il avait prolongé son contrat jusqu'en 2019. Avec une revalorisation salariale qui a fait du milieu offensif parisien le cinquième joueur le mieux payé de l'effectif à l'heure actuelle, selon les chiffres publiés par L'Equipe il y a un mois. L'été dernier, il lui avait symboliquement confié le numéro 10 laissé vacant par Zlatan Ibrahimovic. Pastore est censé joué un rôle majeur au PSG. Mais ce n'est pas le cas sur le terrain.

Le mercato comme remède

C'est un cas épineux pour les dirigeants parisiens. Par rapport aux ambitions du club, ils peuvent difficilement se permettre d'attendre éternellement que Pastore retrouve la plénitude de ses moyens physiques. Et le mercato hivernal du club de la capitale va dans ce sens. A l'arrivée déjà prévue du jeune Giovani Lo Celso est venue s'ajouter celle de Julian Draxler, pour 39 millions d'euros. Deux joueurs créatifs de plus au sein d'un effectif qui comptait déjà dans ses rangs Angel Di Maria ou Hatem Ben Arfa. Et Paris envisagerait encore de recruter un numéro 10.

Le PSG n'a pas attendu le retour de son meneur argentin. Il a choisi de remédier autrement à une lacune récurrente de sa première moitié de saison, son manque de créativité dans les 30 derniers mètres. Et de renforcer la concurrence dans le secteur où évolue Pastore, dont un éventuel départ a été évoqué lors de ce mercato avec la rumeur relayée par Sport d'une offre de 50 millions d'euros du Hebei Fortune pour El Flaco. Celui-ci s'est chargé de la balayer en affichant son désir de rester au club.

Un cadre du groupe

Son entraîneur semble sur la même longueur d'onde. A la veille du match face à Rennes, Emery avait eu des mots rassurants pour son joueur. "Sa qualité est importante, nous avons besoin de jouer avec lui", avait déclaré l'Espagnol. Pastore garde aussi un soutien assez important dans le vestiaire parisien, dont il est l'un des cadres. Même sans jouer, il reste l'un des éléments majeurs du club de la capitale et l'un des plus talentueux. Et il est probablement le joueur le plus aimé par le public du Parc des Princes avec Marco Verratti.

C'est ce qui rend son cas d'autant plus délicat à traiter pour le PSG. Car l'hypothèse de se séparer de Pastore existe. Ses blessures récurrentes nuisent à sa rentabilité et les dirigeants parisiens auraient des raisons d'écouter avec plus d'attention les offres des acquéreurs potentiels pour un joueur âgé de 27 ans. Surtout depuis que le club s'est renforcé au poste de milieu offensif. Les mois à venir s'annoncent ainsi cruciaux pour l'avenir de l'Argentin dans la capitale. Car il ne s'est peut-être jamais autant inscrit en pointillé.