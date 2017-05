Alexandre Lacazette confirme sa volonté de quitter l'Olympique Lyonnais

On l'attendait, on se doutait, c'est désormais officiel : Alexandre Lacazette veut quitter l'Olympique Lyonnais cet été. "On a beau dire que je mets des buts, je sais très bien qu'à l'échelle européenne, je ne suis pas encore très reconnu, a expliqué le meilleur buteur de l'OL cette saison en Ligue 1 (26 buts) à nos confrères de L'Equipe. J'ai envie de voir si je peux répondre aux questions que les gens se posent, et de progresser encore". Formé à l'Olympique Lyonnais, Lacazette, natif de la capitale des Gaules, avait début en professionnel en 2010 et s'est installé depuis plusieurs saisons comme le leader du club. Avec Lyon, il aura remporté une Coupe de France (2012) et un Trophée des Champions (2012).

Lacazette choisira sa destination

A la question "qui choisit votre futur club?", l'attaquant de l'OL a répondu par ces mots : "c'est totalement moi [...] Le président m'a dit ce qu'il vous a dit en conférence de presse.", confirmant ainsi les propos de Jean-Michel Aulas. Le Président lyonnais avait déclaré que son joueur avait "un bon de sortie pour son club de coeur". Annoncé du côté de l'Atlético Madrid, Lacazette a reconnu que le club madrilène était "bien" sans confirmer clairement que son choix se portait sur les Colochoneros. L'international français (10 sélections, 1 but) a néanmoins reconnu que la présence d'Antoine Giezmann était un plus, un joueur avec qui il a joué en équipe de France des moins de 18 ans et avec qui il "s'entend bien".

Toute la rage d'Alexandre Lacazette (OL) face à l'Ajax Amsterdam en demi-finale de la Ligue EuropaGetty Images

" Envie de cette pression "

A l'OL, Alexandre Lacazette a inscrit 128 buts en 284 matches et huit saisons. Meilleur buteur de Ligue 1 en 2014-2015 (27 buts), le joueur de 25 ans avait déjà fait part de ses envies de départ en février dernier et aurait pu quitter le club lors de l'été 2016. De superstar, Lacazette passera à star parmi les autres à l'Atlético Madrid, s'il rejoint effectivement la capitale madrilène (l'Atlético est pour le moment interdit de transfert mais les Colchoneros ont fait appel), une situation qui ne lui fait pas peur. "J'ai envie de cette pression. Je suis prêt, assure-t-il. À Lyon, même si je suis nul à l'entraînement et que je ne fais rien de la semaine, je sais que je jouerai quand même le samedi, que le coach aura besoin de moi. Remettre les compteurs à zéro, c'est bien". Appelé jeudi par Didier Deschamps pour les matches du mois de juin en équipe de France, l'attaquant lyonnais sait aussi que s'imposer à l'Atlético augmenterait de fait ses chances de jouer un rôle clé en équipe de France, pourquoi pas à côté d'Antoine Griezmann.

" Tout ce que j'ai connu de plus fort dans ma vie, c'est à l'OL "

A l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette a tout connu. Les débuts en pros, les titres (pas en Ligue 1), la Ligue des Champions, sa première sélection en équipe de France mais aussi le capitanat. Il était même devenu le symbole du "nouveau OL" plus tourné vers la formation et les jeunes. Premier buteur dans le nouveau Parc OL, Lacazette est fier de ce qu'il va laisser derrière lui. "Ces traces-là, on ne pourra pas me les enlever, narre-t-il. Avec le parcours européen qui a conduit l'OL en demi-finale de Ligue Europa, le futur-ex Lyonnais a connu des émotions fortes, notamment face à la Roma (4-2): "il y avait tout. L'enjeu, le bruit du stade, la frappe, la lucarne. On m'a beaucoup parlé de ma célébration, quasi immobile, mais je n'avais rien préparé, c'est juste que j'étais trop fatigué pour courir". La star d'une équipe, d'un club vivra ses derniers moments, dans son stade, samedi face à Nice. Et Lacazette s'attend à un bel accueil. Pour un dernier tour de piste.