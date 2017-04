Angers-OL : Fekir, une doublure qui fait du chiffre

On l’attendait dimanche contre Monaco mais une douleur à la cheville l’avait éloigné du groupe. Cette fois, Nabil Fekir sera bien titulaire à la pointe de l’attaque de l’OL ce vendredi à Angers. Un peu plus d’un an après son retour, l’international court toujours après ses sensations. En avril 2016, le gaucher espérait encore dur comme fer arracher une place dans le wagon bleu. Sa situation a empiré. Ce n’est plus après les Bleus que Fekir court, mais après une place dans le onze de départ de l’Olympique Lyonnais.

Depuis un Bordeaux-Lyon (1-1, le 3 mars lors de la 28e journée) au cours duquel il avait été fantomatique côté droit, Bruno Genesio a définitivement renoncé à l’aligner sur une aile, argumentant que son attaquant n’était ‘’pas prêt à faire les efforts’’. Depuis le numéro 18 des Gones n’est plus utilisé que comme joker ou comme titulaire quand Lyon débute en 4-2-3-1. Ce qui lui coûte cher : depuis cette 28ème journée, Fekir n’a débuté que cinq matchs sur onze et a été remplaçant trois fois sur quatre en Ligue Europa. Son entrée ponctuée d’un but ‘’à la Messi’’ devant l’AS Roma est l’arbre qui cache la forêt : 90% de ses buts ont été inscrits cette saison quand il a été titularisé et ses entrées en jeu ont rarement été satisfaisantes.

Il a demandé à frapper en premier à Istanbul

Ce fut encore le cas lors de sa dernière prestation, sur la pelouse du Besiktas. Apparu à la 77ème minute à la place de Maxwel Cornet, le gaucher a glissé en position d’avant-centre pour la prolongation, après la blessure d’Alexandre Lacazette. Alors que les deux hommes ne sont pas spécialement proches, ce dernier l’a pris dans ses bras pour lui murmurer des encouragements. Mais, comme Bruno Genesio, le buteur n’a pas dû trouver les mots pour ressusciter le prodige de l’exercice 2014-2015. Heureusement, Fekir a sauvé son match en insistant pour frapper le premier tir au but et surtout en le transformant sans trembler.

L'attaquant lyonnais Nabil Fekir a signé un triplé face à l'AZ Alkmaar (7-1).AFP

Une éclaircie dans une saison pourtant pas si décevante en terme de statistiques : avec onze buts et onze passes décisives, il est le deuxième joueur de l’OL le plus efficace derrière Alexandre Lacazette (31 buts, 4 passes) et devance nettement ses compères offensifs Mathieu Vabuena (8 buts, 6 passes), Maxwel Cornet (8 buts, 2 passes), Memphis Depay (5 buts, 3 passes depuis janvier) et Rachid Ghezzal (2 buts, 3 passes).

Malgré ces chiffres réconfortants, celui qui est aussi le meilleur passeur lyonnais est bien conscient de réaliser une saison ‘’moyenne’’. A l’image de ses prestations quand il a évolué avant-centre pour faire souffler Lacazette. A ce poste, l’international (7 sélections) a alterné le chaud et le froid : un triplé devant Alkmaar (7-1), un non-match et une tendance à beaucoup trop dézoner face à Lorient (1-4). De quoi rajouter encore plus de curiosité sur sa probable titularisation en pointe ce vendredi à Angers, même si Bruno Genesio tente de le nier : ‘’Il n’y a pas de pression supplémentaire sur Nabil’’. Peut-être malgré tout celle de prouver que Lyon est capable de se passer de Lacazette avant la demi-finale contre l’Ajax Amsterdam.