Après ASSE-OL - Les notes de Lyon : Lacazette a surnagé, la défense a coulé et les nerfs ont lâché

Anthony Lopes : 4,5

J'ai aimé : Sa claquette, superbe, sur la tête de Perrin (20e) quelques instants avec le but du break. Par ailleurs, il a sauvé Lyon de la débâcle sur une tête de Pajot (40e) et une frappe de Roux (83e).

Je n'ai pas aimé : Il laisse ouvert les jambes sur le premier but (9e) et manque sa sortie sur le deuxième (22e).

En bref : Pas coupable mais pas décisif non plus.

Christophe Jallet : 3,5

J'ai aimé : Sa seconde période. C'est lui qui tente de relancer l'OL par ses montées, par ailleurs plutôt incisives et il s'oppose bien à Hamouma.

Je n'ai pas aimé : Ses vingt premières minutes. Il donne en retrait sur le premier but et se fait prendre par l'appel en profondeur d'Hamouma sur le deuxième. En difficulté à la course.

En bref : Il ne devait pas être titulaire et on voit pourquoi. Son manque de jambes a coûté cher à l'OL.

Mapou Yang M'Biwa : 2,5

J'ai aimé : Euh… Non, franchement, j'ai beau réfléchir, je ne trouve pas.

Je n'ai pas aimé : Sa passe vers Mammana sur le but de Monnet-Paquet est un modèle de bêtise. Il met son partenaire en danger sans raison. Ses hésitations dans la relance auraient pu coûter encore plus cher.

En bref : Lyon a hâte de voir le retour de Diakhaby.

Emmanuel Mammana : 4,5

J'ai aimé : Son assurance, globalement. Que ce soit dans les interventions ou dans la relance, l'Argentin s'est souvent montré propre. Et a glané 24 ballons.

Je n'ai pas aimé : Son erreur sur le but de Monnet-Paquet. Il se tourne du mauvais côté et manque son contrôle. A ce niveau, c'est inacceptable.

En bref : Un bon match mais une erreur grossière. On attend toujours plus du jeune Argentin.

Jérémy Morel : 5

J'ai aimé : Sa sobriété. Il a fait ce qu'on lui a demandé, ni plus, ni moins. Et on a rarement vu Hamouma le déborder, même si Malcuit a été plus dangereux.

Je n'ai pas aimé : Sa sobriété justement. Le 4-3-3 demande un dépassement de fonction que Morel n'a pas forcément suffisamment apporté ce soir.

En bref : Du Morel dans le texte. Correct mais peut mieux faire.

Maxime Gonalons : 3,5

J'ai aimé : Son travail à la récupération. Il a gratté 25 ballons et tué dans l'œuf pas mal de contres stéphanois qui ne demandaient qu'à aller au bout.

Je n'ai pas aimé : Son début de match. Au moment où Lyon a pris le bouillon, il n'a pas su élever son niveau et la voix pour émerger de la tempête.

En bref : On attend plus du capitaine lyonnais dans ce genre de rendez-vous.

Sergi Darder : 3

J'ai aimé : Son ouverture dans le dos de Perrin pour Depay (53e) aurait mérité meilleur sort. Il a tenté d'aérer le jeu avec sa qualité de passe.

Je n'ai pas aimé : Son absence d'impact. Comme toujours dans les grands matches, l'Espagnol a souffert de son incapacité à se montrer présent dans les duels. Avant de baisser de pied physiquement au moment où Lyon revenait bien.

En bref : Il est loin des attentes qui pèsent sur ses épaules.

Remplacé à la 83e par Jordan Ferri, qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de prendre Perrin à la gorge.

Corentin Tolisso : 3

J'ai aimé : Sa capacité à se projeter vers l'avant. Cela aurait pu lui permettre d'égaliser sur une tête (13e). Ses percées balle au pied ont également fait du bien à l'OL en seconde période.

Je n'ai pas aimé : Comment dire ? Son tacle en fin de match sur Lemoine, quel que soit le contexte ou la raison, est inexcusable. D'autant que son absence pèsera fortement sur les prochains matches de Lyon.

En bref : Sa bêtise n'a d'égal que son talent. Et encore.

Jordan Veretout (Saint-Etienne) et Corentin Tolisso (Lyon)AFP

Memphis Depay : 2,5

J'ai aimé : Son appel dans le dos de Perrin (53e). Même s'il manque sa frappe ensuite et bute sur Moulin.

Je n'ai pas aimé : Tout le reste. Il n'a réussi aucun dribble, a frappé les coups francs en dilettante et ses efforts défensifs ont été inexistants.

En bref : Que faisait-il titulaire ?

Remplacé à la 64e par Mathieu Valbuena, qui a permis à l'OL de retrouver des automatismes dans la circulation.

Nabil Fekir : 3

J'ai aimé : Ses efforts défensifs. Il a eu le mérite de venir aider Jallet au cours de la tempête, ce qu'il avait souvent oublié de faire lorsqu'il évoluait en ailier en début de saison. Son centre vers Tolisso aurait pu permettre à l'Ol d'égaliser (13e).

Je n'ai pas aimé : Il ne dribble toujours pas, n'élimine personne, que ce soit de vitesse ou physiquement, comme en 2014-2015. Même lorsqu'il s'agit de Pogba, loin d'être un latéral de métier.

En bref : Il serait temps d'arrêter de lui faire une confiance aveugle. Son niveau actuel ne le justifie pas.

Remplacé à la pause par Rachid Ghezzal : 3

J'ai aimé : Son entrée pleine d'envie. Ses dribbles, sa technique et sa volonté de combiner avec Lacazette ont changé le visage lyonnais et ont lancé le réveil de l'OL.

Je n'ai pas aimé : Son expulsion. Si elle peut sembler plus sévère que celle de Tolisso, qui a suivie, elle témoigne de la nervosité de plus en plus présente des Lyonnais.

En bref : Il a été le premier à craquer.

Alexandre Lacazette : 5

J'ai aimé : Son jeu dos au but. Il n'a pas eu de véritable occasion mais a malgré tout su se montrer précieux pour faire jouer ses partenaires, notamment en seconde période. Ses déviations et son jeu dans le petit périmètre sont à l'origine de la plupart des mouvements lyonnais. A noter également son intelligence pour venir calmer Tolisso en fin de rencontre.

Je n'ai pas aimé : Il ne s'est pas montré dangereux. Du moins directement. A l'exception d'une tête renversée trop enlevée (27e), il n'a jamais inquiété Moulin. On attend plus d'un buteur de sa trempe.

En bref : Toujours aussi bon dos au but, Lacazette a subi le manque de qualité dans le jeu de ses partenaires. La preuve qu'il ne peut pas toujours sauver l'OL...