Après ASSE-OL - Les notes des Verts : Monnet-Paquet et Hamouma intenables, Perrin infranchissable

Jessy Moulin : 7

J'ai aimé : Sa concentration et sa réactivité. Ses parades face à Ghezzal en début de seconde période et sur le tir de Valbuena (70e).

Je n'ai pas aimé : RAS.

En bref : Il a fait oublier Ruffier sur ce match.

Kévin Malcuit : 6

J'ai aimé : Son activité et son envie d'aller de l'avant dans son couloir droit. Sa capacité à faire déjouer Depay.

Je n'ai pas aimé : Un certain manque de spontanéité à certains moments. Moins de facilité quand Valbuena est entré en jeu (64e).

En bref : Une copie convaincante.

Kévin Theophile-Catherine : 6,5

J'ai aimé : Sa rigueur, ses interventions bien senties et son entente parfaite avec Perrin pour contenir Lacazette.

Je n'ai pas aimé : Un ou deux renvois approximatifs.

En bref : Il a parfaitement répondu présent.

Loïc Perrin : 7

J'ai aimé : Sa sûreté défensive grâce à un placement irréprochable. Sa tête sur corner qui partait en lucarne (20e).

Je n'ai pas aimé : Rien à redire dans ce derby.

En bref : Une nouvelle prestation brillante du capitaine des Verts.

Florentin Pogba : 7

J'ai aimé : Sa faculté d'adaptation à un poste qui n'est pas le sien habituellement. Il a tout simplement verrouillé son côté gauche et même distribué plusieurs bons centres.

Je n'ai pas aimé : Absolument rien.

En bref : A la fois la tête, les jambes et l'envie.

Vincent Pajot : 7

J'ai aimé : Sa concentration et son application défensive. La propreté de ses relances.

Je n'ai pas aimé : Pas grand-chose si ce n'est son carton pour une faute sur Tolisso (74e).

En bref : Il a tenu le milieu de terrain en jouant solidement son rôle.

Remplacé à la 77e minute par Ole Selnaes qui a correctement pris le relais.

Jordan Veretout : 6

J'ai aimé : Son travail de l'ombre dans la bataille du milieu de terrain.

Je n'ai pas aimé : Quelques relances manquées qui ont donné des possibilités de contre à l'OL.

En bref : Il a fourni le travail qui lui était demandé.

Jordan Veretout (Saint-Etienne) et Corentin Tolisso (Lyon)AFP

Henri Saivet : 6,5

J'ai aimé : Son activité incessante dans l'entre-jeu. Son pressing intense et intelligent en première période.

Je n'ai pas aimé : Il a nettement perdu en justesse technique après la pause.

En bref : Il a donné le ton à son équipe.

Romain Hamouma : 7,5

J'ai aimé : Son appel tranchant et sa lucidité pour aller contourner Lopes sur le second but des Verts. Toujours percutant balle au pied.

Je n'ai pas aimé : Pas grand-chose si ce n'est une compréhensible baisse physique après l'heure de jeu.

En bref : Indispensable à l'attaque de l'ASSE.

Remplacé à la 87e par Fabien Lemoine qui a eu le temps de provoqué les expulsions de Ghezzal puis Tolisso, trop frustrés.

Alexander Soderlund : 6,5

J'ai aimé : Son ouverture lumineuse vers Hamouma sur le second but des Verts. Sa faculté à déstabiliser la défense centrale lyonnaise grâce à son jeu en pivot tout au long de la rencontre.

Je n'ai pas aimé : Son manque récurrent de percussion et de vivacité. Il a aussi affiché certaines limites techniques. Son geste d'agacement sur Yanga-Mbiwa qui lui a valu un jaune (69e).

En bref : Malgré ses défauts, il a livré un match plein.

Kévin Monnet-Paquet : 7,5

J'ai aimé : Son but évidemment. Il a lancé le derby avec ce tir croisé du gauche entre les jambes de Lopes (9e). Il a même failli récidiver dans un premier quart d'heure où il a percé la défense lyonnaise.

Je n'ai pas aimé : Comme d'autres de ses partenaires, il a pioché en seconde période.

En bref : La seconde flèche stéphanoise.

Remplacé à 75e par Nolan Roux qui a apporté une fraîcheur bienvenue en fin de rencontre.