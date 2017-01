Après Evra et en attendant Payet, l'OM travaille sur d'autres dossiers chauds !

En quête de renforts cet hiver, l'OM a déjà bouclé les arrivées de Morgan Sanson (contre 9 millions d'euros plus 3 de bonus) et Patrice Evra (libéré par la Juventus). Le premier renfort répond à la volonté du staff marseillais d'enrôler un joueur de présent et d'avenir quand le second s'inscrit dans une vision à plus court terme pour apporter de l'expérience à un poste qui faisait cruellement défaut aux Marseillais depuis le début de saison. Et maintenant ? Alors qu'il reste cinq jours avant la fermeture du marché des transferts, la direction olympienne compte revenir à la charge dans le dossier Dimitri Payet.

Un salaire de 7 millions d'euros attend Payet

Selon l'Equipe, un contrat de quatre saisons et demie, à hauteur de 7 M€ brut par an, attend le Réunionnais à Marseille. Les dirigeants phocéens vont maintenant devoir satisfaire leurs homologues londoniens, qui réclameraient toujours environ 35 millions d'euros pour leur international français, mais commenceraient à se lasser sérieusement de ce feuilleton. En marge de ce passionnant dossier parti pour durer jusqu'aux dernières heures du mercato, l'OM travaillerait aussi sur deux autres arrivées à en croire la presse nationale.

Dimitri Payet avec West HamAFP

Une doublure à Gomis, un défenseur central et un revenant

Le quotidien l'Equipe assure ainsi que l'OM cherche toujours une doublure à Bafétimbi Gomis cet hiver. Le prometteur et polyvalent attaquant ivoirien Nicolas Pépé, pour qui Angers réclame 10 millions d'euros, serait bien courtisé, tout comme le goleador français de Sassuolo, Grégoire Defrel. Du côté de La Provence, on croit savoir que l'OM œuvre "dans le plus grand secret" sur la venue hivernale d'un défenseur central, poste pour lequel peu de noms ont filtré du côté de Marseille depuis l'ouverture du mercato.

Enfin, une dernière recrue pourrait venir renforcer les rangs olympiens. Un joueur que l'OM connaît bien puisqu'il évolue déjà au sein du club. Selon l'Equipe, Lassana Diarra n'a pas reçu l'offre qu'il espérait cet hiver et pourrait rester, lui qui a en plus remporté récemment une victoire judiciaire face à la FIFA et l'Union Belge qui devrait lui permettre d'encaisser quelques millions d'euros bienvenus. Qu'on se le dise, la fin de mercato de l'OM s'annonce bouillante.